Ganaderos de Sucre denuncian incendios a fincas para extorsionarlos

Los pastos secos que se acumulan por estos días en las fincas, a raíz del fuerte verano que azota a Sucre, comenzaron a ser incinerados por la delincuencia, de acuerdo con las denuncias que hicieron los ganaderos de la región, para después exigirles dinero a través de extorsiones.



La semana pasada dos fincas fueron objeto de esta modalidad y después su propietario, Elías Sánchez Mercado, dijo haber recibido mensajes y visitas de personas extrañas a una de sus propiedades.



Las fincas afectadas están ubicadas en la vía que de Sincelejo conduce hasta Sampués, llamada ‘La Bendición’ y ‘Dos Corazones’, cerca al corregimiento Cerrito La Palma, en la vía que lleva hasta Coveñas, en las goteras de Sincelejo.



(Además: Así va el caso de la pediatra linchada por pedir que bajaran la música)

“En la primera finca se incendiaron ocho hectáreas de pasto por manos criminales, no hay otra forma de llamar a lo que se presentó. Esto es producto de delincuentes, quienes atraviesan las cercas para prenderle fuego al pasto”, dijo Elías Sánchez, ganadero.



Contó además, que también ha sido víctima de robos constantes de ganado de levante y lechero, avaluados en más de tres millones de pesos, situación que dijo, fue puesta en conocimiento de las autoridades en Sincelejo.



(Le puede interesar, además: La crisis del carbón golpea a los pueblos del Cesar)

En la segunda finca, ‘Dos Corazones’, propiedad del mismo ganadero, se quemaron siete hectáreas durante el incendio que se registró el pasado fin de semana. Foto: Policía Nacional

“Me preocupa esta nueva modalidad de extorsión que han tomado. Después del incendio a la finca ‘La Bendición’, llegaron a la casa dos personas a bordo de una motocicleta, personas que no son de la región, de acuerdo con la descripción que de ellos me hicieron los trabajadores. Preguntaron por mí en varias ocasiones de una manera muy sospechosa y luego se fueron”, precisó el ganadero Elías Sánchez Mercado.



En la segunda finca, ‘Dos Corazones’, propiedad del mismo ganadero, se quemaron siete hectáreas durante el incendio que se registró el pasado fin de semana.



“No sé qué señal me estén mandando, no tengo idea, pero a mí me llegó un anónimo, dándome información del posible nombre de la persona, con el alias incluido, de ser el responsable del incendio en la finca ‘La Bendición’, lo que quiere decir que fue una mano criminal la que lo hizo”, afirmó.



(Le puede interesar, además: Un año de la primera muerte por coronavirus en Colombia)

Tengo informaciones de que ya por ahí están pagando las extorsiones hace rato, en las poblaciones que conducen desde el corregimiento de Cerrito La Palma, hasta San Antonio de Palmito, FACEBOOK

TWITTER

Señaló, que el comandante de la Sijin y las unidades investigativas tienen conocimiento del caso.



“Tengo informaciones de que ya por ahí están pagando las extorsiones hace rato, en las poblaciones que conducen desde el corregimiento de Cerrito La Palma, hasta San Antonio de Palmito, donde se desató el pago de la extorsión, de eso tenemos conocimiento y lo hemos informado a las autoridades”, expresó.



El ganadero Elías Sánchez ha denunciado además, el sacrificio de animales en fincas de los municipios de San Marcos, San Juan de Betulia y San Pedro, además de heridas con arma blanca, tipo machete contra la crías de Búfalos de Levante, indicando que lo hacen para luego extorsionar a sus propietarios.



La denuncia del ganadero fue presentada ante las autoridades de Sucre.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo