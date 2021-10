Conozca la vida de la religiosa María Berenice, la nueva beata colombiana

Colombia tendrá en los próximos días una segunda santa. Se trata de la también religiosa María Berenice Duque Hencker, quien será beatificada. Así lo informó este miércoles la Santa Sede.



María Ana Julia, como era su nombre de pila, nació en el municipio de Salamina, en Caldas, el 14 de agosto de 1898. Allí se educó hasta la secundaria, cuando se trasladó a vivir a Medellín, donde falleció el 25 de julio de 1993.



La hermana María Berenice dedicó su vida al servicio de los pobres, los niños y niñas, y la educación. Inició su proceso de vida consagrada a los 19 años con las Dominicas de La Presentación. Luego, con su vocación religiosa, fundó la Congregación de las Hermanitas de la Anunciación, que nació en Medellín y tiene sede ya en 15 países.



“La congregación nace como respuesta a los problemas sociales de la época, para apoyar a las jóvenes que querían responder al llamado del Señor y por ser de condición humilde, no eran admitidas en los Institutos religiosos. También ante la pérdida de los valores esenciales en el entorno familiar, ante la necesidad de acompañar, formar y educar a los niños, jóvenes y a la misma familia”, señala su historia.

En Salamina ha crecido con los años el reconocimiento a su legado, en el que se caracteriza la educación, razón por la que la congregación tiene decenas de colegios y jardines infantiles en el país.



“En el municipio, incluso, hubo un colegio que pertenece a la congregación, pero hace ya años que está destinado al culto religioso y como museo sobre la vida y obra de la hermana”, señaló Leonardo Gutiérrez, miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas del municipio.



En el museo hay elementos personales, ropa, escritos, hábitos y otras pertenencias de la religiosa, las cuales se pueden observar cuando se le visita.



El interés por la vida y el legado de la Madre María Berenice viene en aumento con los años, cuando empezó en firme su camino a ser declarada santa, luego de que el Vaticano iniciara el estudio del caso de Sebastián Vásquez Sierra, un paciente diagnosticado con pandisautonomía severa, una enfermedad degenerativa, que se curó luego de la intercesión de la religiosa.

El milagro fue recientemente aprobado, constatando que no existe sustento científico y médico que explique el por qué su enfermedad no se manifestó más.



“Hace 20 años, aunque conocido y reconocido, no era lo que es hoy. Ahora todos los salamineños saben quiénes son y valoran el enorme legado que ha dejado”, añadió Gutiérrez.



Además del museo en su nombre, en la casa donde nació, ubicada sobre la calle real del pueblo, a media cuadra de la plaza de Bolívar, está la placa que referencia lo que allí ocurrió el 14 de agosto. También tiene tallada una invitación a la vida caritativa que promulgó siempre la futura beata.

LAURA USMA CARDONA

Para EL TIEMPO

MANIZALES

