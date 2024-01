'Le abrieron la cabeza': exreina de Pasto denuncia millonario robo a mano armada

El pasado 22 de enero del 2024, Paola Santacruz, reina departamental del turismo-Nariño 2021- 2022, fue víctima de un millonario robo a mano armada cuando estaba por llegar a su casa.



La mujer realizó la denuncia, contó lo que le sucedió e hizo un llamado a la policía debido a que, según ella, este tipo de casos no son nuevos.



(Puede leer: En video quedó grabado presunto hurto en ambulancia mientras atendían a paciente).

Paola Santacruz es una joven empresaria que cuenta con una agencia de marketing digital, es creadora de contenido y durante el 2021 fue la representante de Nariño en el Reinado Nacional de Turismo.



La mujer es reconocida en Pasto por su arrolladora personalidad y su labor de promocionar el turismo de la región.

Sin embargo, como miles de colombianos, Paola fue víctima de un robo llegando a su casa.

¿Cómo fue el atraco con arma de fuego?

Uno de los sujetos carga la pistola y apunta a la cabeza. Carlitos lo que hizo fue abrir las puertas del carro FACEBOOK

TWITTER

“Nosotros, Carlos y yo, íbamos en un auto. Nos atraviesa una moto. Nos encañonaron con armas y nos dicen que tenemos que abrir las puertas del carro para que no nos disparen”, inició su relato en un video de su cuenta de Tiktok.



Y agregó: “Cuando uno de los sujetos se coloca al lado de la puerta con el arma, yo le digo Carlos que, por favor, que no abriera. Uno de los sujetos carga la pistola y apunta a la cabeza. Carlitos lo que hizo fue abrir las puertas del carro”.

(Puede leer: Nueva modalidad de robo con la que se llevaron camioneta de funcionario en Bogotá).

“Yo en ese momento, no sé cómo hice, pero me pasé a la parte de atrás del carro y me envolví como bolita, mientras a él lo sacaban del carro, lo golpeaban, le daban con el arma en la cabeza. Ellos no se habían percatado que yo estaba ahí”, recordó.



La mujer cuenta que a su acompañante le abrieron la cabeza con los golpes del arma.



Y aunque ella intentó esconderse de los sujetos, ellos lograron llevarse todo lo que tenía.

@paolasantacruz._ pasto esta muy peligroso y se que podemos dar aviso para cuidarnos, te cuento mi historia parte 1 ♬ sonido original - Paola Santacruz

(Además: El comediante 'Estiwar G' denunció cómo le vaciaron su cuenta de Nequi: 'Me robaron').

‘En minutos se llevaron todo’: Paola hace un llamado a las autoridades

En minutos se llevan aproximadamente 18 millones en equipos FACEBOOK

TWITTER

‘Se llevaron todo, todo lo que por mucho tiempo he trabajado muy fuertemente, honradamente. En minutos se llevan aproximadamente 18 millones en equipos, cámaras, computadores, ipads, iPhones”, dijo la exreina.



“Esto no es nuevo, en toda la ciudad están pasando estos sucesos con arma de fuego; y qué pasa con la policía, qué pasa, dónde está”, finalizó la joven.

(Siga leyendo: Los últimos atracos por relojes Rolex que han azotado al norte de Bogotá).

¿Qué es el reinado nacional de turismo?



El reinado nacional de turismo es un certamen que se realiza en la ciudad de Girardot, donde las soberanas de distintas regiones se reúnen para impulsar el turismo en su región.

Angela Paola Santacruz Guerrero fue reina departamental de turismo 2021 -2022.



“Yo no solo quería ir y listo, quería hacer algo diferente en mi año. Hice presencia en eventos regionales, siempre estuve activa, llevé a cabo una propuesta a la Gobernación para que me llamaran a eventos departamentales, conocí varios municipios, compartí como reina del turismo en esas poblaciones y di a conocer más de lo nuestro a los mismos habitantes nariñenses”, comentó Paola en una entrevista con el Diario del Sur.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

No cesa la inseguridad en Bogotá: frustran robo de ladrones disfrazados de policías

El atraco al convertible Mercedes y otros robos en Bogotá grabados en video

En video: violento atraco a mano armada en la localidad de Kennedy