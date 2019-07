Lluvia de panfletos en Sucre, están en proceso de verificación

Los múltiples panfletos que han hecho su aparición en las últimas semanas en el departamento de Sucre y que tienen en vilo a muchas agremiaciones, entre ellas los reinsertados asentados en los Montes de María, estudiantes de la Universidad de Sucre, miembros del gremio de pescadores, líderes sociales, docentes y caciques del resguardo indígena Zenú de Sampués, entre otros, están siendo sujeto de verificación para corroborar su veracidad.

Así lo informó a EL TIEMPO, el comandante de la Policía en Sucre, coronel Luis Vallejo Gustín, quien fue enfático en precisar que la investigación se encuentra en manos de la Fiscalía.



El coronel de la Policía en Sucre, explicó que cada vez que se ha producido la aparición de un panfleto, se siguen los pasos para tratar de esclarecer de donde provienen los escritos.



Inicialmente se efectúa una reunión interinstitucional donde intervienen Policía, Fiscalía, Infantería de Marina y Ejército, para recolectar información y analizar si el panfleto genera algún tipo de validez en determinada región y si opera o no, un determinado grupo.



En cuanto al más reciente panfleto que surgió en el municipio de San Onofre, donde están siendo amenazadas decenas de personas entre ellos líderes sociales y un aspirante a la Alcaldía, el coronel de la Policía dijo que ya se está analizando y recolectándose la información.



“Esto no es de un momento a otro que se dice si es, o no. Hay que hacer recolección de información en terreno y eso genera tiempo. En la región hay antecedentes de que hay amenazas que se hacen y se materializan; y hay otras, en las que se autoamenazan. Y otras veces, las lanzan por asustar a una comunidad y generar terror. Es un delito sacar un panfleto y la Fiscalía está en el deber de investigarlo”, precisó el comandante de la Policía de Sucre.



Puntualizó que los sectores donde se han presentado panfletos están siendo priorizados por la Fuerza Pública y vienen desde hace meses atrás, dobladas las actividades de inteligencia, de Policía judicial y de presencia de fuerza pública, en especial en los municipios de San Onofre y Tolú.



Por su parte el comandante de la Fuerza Naval del Caribe, vicealmirante Andrés Vásquez Villegas, dijo a través de un medio local, que no permitirán que la amenaza vuelva a los Montes de María.



Refiriéndose principalmente a que hay desintegración de varios grupos delincuenciales, en especial los que se mueven como narcoterroristas en el sur de Bolívar, debido a la presión de las tropas.



Reconoció que se están dando las migraciones delincuenciales, pero que para contrarrestarlas, se adelanta un trabajo coordinado con el ejército, la Fiscalía, la Policía, la Fuerza Aérea y demás entidades estatales.



Entre tanto quienes han sido víctimas de amenazas consideran que se deben mostrar los resultados de las investigaciones, porque los panfletos surgen y se desconocen los resultados de las investigaciones.



“Si las autoridades dieran a conocer los resultados de lo que investigan, ya se hubiese reconocido públicamente a los autores de estos panfletos. Pero aquí en Sucre, desde hace rato salen y salen amenazas por escrito, varias de ellas se han materializado y no se conoce quienes son los responsables”, dijo a El Tiempo, uno de los amenazados, quien pidió reserva de su identidad.

Luz Victoria Martínez

Especial para EL TIEMPO

Sucre