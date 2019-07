Panfletos con amenazas y ataques a fincas, rondan zona rural de Sucre

German López, consejero Político de la Farc en Sucre, denunció que panfletos que circularon en el departamento, tienen en vilo a los reinsertados asentados en los Montes de María, puesto que cinco nombres de los desmovilizados, figuran en el documento.

Según López, los dos mensajes intimidatorios han tenido como escenario a los municipios de Morroa, donde se conoció un panfleto, a finales de junio y hace dos meses, en el corregimiento San Rafael, municipio de Ovejas, circulo otro.



Trascendió que este tema, ha sido analizado en los consejos de seguridad que se han desarrollado en la Gobernación de Sucre y que mañana se analizará esta situación en el municipio de Colosó, en el marco de un consejo de seguridad que liderará Carlos Guerra, secretario de gobierno departamental.



Otro hecho que altera la tranquilidad de Sucre, es la quema del campamento Dabeiba, ubicado en la finca Carpeta, de propiedad del reconocido ganadero Jorge Támara Olmos, quien a finales del mes de mayo fue secuestrado en este mismo predio y posteriormente dejado en libertad por sus captores en la subregión del San Jorge.



Según informaciones hombres portando armas llegaron al predio ubicado entre los municipios de Caimito y San Marcos e incendiaron el sitio, que al parecer era el lugar donde se alojaban los trabajadores de la finca.



Aunque no hay denuncia formal, el comandante de la Policía de Sucre, coronel Luis Vallejo, dijo a a través de un medio local, que no han tenido acceso al lugar debido a que no hay vía, por acción del invierno, pues la zona en cenagosa.



Sin embargo, se conoció que la quema del sitio al aparecer fue el viernes en horas de la noche, pero sólo hasta el fin de semana pudo uno de los trabajadores de la finca salir a informar lo sucedido.



Según las informaciones extraoficiales, se supo que al culminar la quema del campamento en la finca Carpeta, los sujetos armados extendieron sus intimidaciones a otro ganadero de la región a quien le habrían exigido una gruesa suma de dinero a cambio de no atentar contra su propiedad.

Luz Victoria Martínez

Para EL TIEMPO

Sincelejo