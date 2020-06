Temor por supuesta presencia de las AUC en Quindío

Tras la aparición de una carta o panfleto alusivo a las AUC, que apareció en algunas veredas del municipio de Salento, Quindío, el comandante de la Policía en el departamento, coronel José Luis Ramírez afirmó que estos volantes no concuerdan con los que en su época enviaba este grupo armado y que además en el departamento no se registra la presencia de estos grupos delincuenciales.

"En el departamento, y en esta zona en particular, nunca ha habido presencia de AUC y además algo similar a esto sucedió en el mes de marzo, con un panfleto de limpieza social donde amenazan a expendedores de drogas, consumidores de estupefacientes, exguerrilleros, ladrones, incluso personas de otra nacionalidad y también cuatreros’’, informó el oficial.



Advirtió que, pese a que no se trata de un grupo delincuencial, la Policía conformó un grupo de inteligencia e investigación criminal "para que podamos establecer quién fue el responsable porque además pintaron algunas paredes con los logos alusivos a las AUC y hay que mencionar que esto es un delito’’.

En pocas horas las imágenes del panfleto se volvieron virales en el departamento. Dicho volante advertía que ‘’debido a los actos delictivos, atracos, hurtos a viviendas, extorsión, intentos de secuestro, jibareo, cuatreo, etc… iniciaremos labor de limpieza social en algunas veredas como Llano Grande, Los Pinos, El Agrado, Palestina, Cannan, Boquía, San Juan de Carolina, San Juan Bosco, La Nubia, Chaguala, y sus alrededores. Desde este momento son objetivo militar, toda alimaña, expendedor de drogas, bazuqueros, marihuaneros, venezolanos que no tienen permiso de permanecer en la zona (…)’’.



De ahí que el coronel Ramírez expresó que ‘’muchos habitantes no lo recibieron en físico, pero lo recibieron a través de sus redes sociales porque les tomaron fotos y lo publicaron y es importante que la comunidad no replique esta información’’.



En este panfleto además se mencionan los nombres y alias de unas 14 personas.



‘’En la mañana del sábado aparecieron grafitis y volantes de las AUC en las veredas Palestina, Llano Grande y Los Pinos de Salento y se hicieron tiros contra la vivienda de una de las personas mencionadas en la lista. Situación de extrema gravedad que debe ser enfrentada con toda la capacidad de las autoridades locales y regionales. Eso no se puede permitir’’, dijo un habitante de este municipio que prefirió no revelar su nombre.



‘’Es importante mencionar que no existen AUC el departamento, ese volante tampoco tiene características similares a las que utilizaba las autodefensas en su momento, hemos establecido es que algunas personas en aras de generar alguna zozobra y temor en un grupo poblacional especifico lo repartieron, porque se menciona a consumidores, expendedores, prostitutas e incluso hasta migrantes venezolanos pero no obedece a una estructura o grupo’’, añadió el comandante de la Policía.

Por su parte la personera del municipio, Paula Gómez Muñoz, quien recibió algunas denuncias de la comunidad sobre estos panfletos dijo que ‘’estamos esperando que arrojan las investigaciones tanto del Ejército como de la Policía. El comandante del batallón de alta montaña mandó tropas a la zona y la Policía está haciendo patrullajes. Sin embargo, nos dieron un parte de tranquilidad porque el Quindío no ha sido un sitio donde estos grupos hubieran operado’’.

