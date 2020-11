Pandemia: hoteles de Cartagena sobreviven gracias a turismo nacional

Pese a que la ciudad de Cartagena inició la reapertura de la mayoría de sectores el primero de septiembre y el primer vuelo internacional, procedente de Fort Lauderdal, arribó el 19 del mismo mes, el turismo internacional sigue siendo mínimo y la ciudad sobrevive con la llegada, por tierra y aire, de turismo nacional.



La ocupación hotelera de la ciudad alcanza el 30 y 40 por ciento en los últimos dos meses, después de 7 meses de cierre.



En la primera línea de batalla de la reapertura económica, en medio de la pandemia en la primera ciudad turística del país, están los hoteleros.



EL TIEMPO habló con gerentes de varios hoteles de la ciudad, un sector acostumbrado a ocupaciones que superan el 90 por ciento en diciembre y año nuevo. No obstante, este año la pandemia promete baja ocupación.

En la piscina del Hotel Almirante se ve un gran movimiento de turistas nacionales. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

“La demanda de turismo local hoy es del 96 por ciento, gracias a cientos de familias colombianas que nos visitaron durante la semana de receso escolar y que se animan a visitarnos los fines de semana”, señala Alejandro Mamfredonio, gerente del Hotel Holiday Inn Los Morros.



La ocupación hotelera proyectada por Cotelco para los últimos dos meses del año es de 19,42 por ciento en noviembre; diciembre, que se proyecta como el mes con mayor ocupación, con un 25,04 por ciento.



“Hoy el turismo local se ha privilegiado, por ejemplo en nuestra cadena los niños hasta 12 años ingresan gratis. También le damos la bienvenida al turismo corporativo”, agrega Mamfredonio.



La mayoría del turismo es nacional, el turismo internacional aun es ausente porque nadie quiere salir de su país. Sin embargo, en nuestro hotel ya hemos recibido viajero de los Estados Unidos FACEBOOK

“La mayoría del turismo que nos está visitando es nacional. Los extranjeros que están llegando son personas y familias que vive en Colombia”, agrega Andrés Martínez, gerente de hotel Sophía, en el Centro Histórico.



Este exclusivo hotel cuenta con 15 habitaciones y durante la semana de receso escolar tuvo una ocupación del ciento por ciento.



“La mayoría del turismo es nacional, el turismo internacional aun es ausente porque nadie quiere salir de su país. Sin embargo, en nuestro hotel ya hemos recibido viajeros de los Estados Unidos”, explica Juan Andrés Lozano, gerente del Hotel Almirante de Cartagena.

Nuestra cultura no estaba enfocada en en prestar un servicio óptimo y esta pandemia es la oportunidad para reflexiona y cambiar. Es muy importante que el turista no se sienta acosado ni engañado... FACEBOOK

Sin embargo, la pandemia, según los gerentes, ha sido la oportunidad para que la ciudad mejore sus servicios turísticos.



“Nuestra cultura no estaba enfocada en el turismo y en prestar un servicio óptimo y esta pandemia es la oportunidad para reflexiona y cambiar. Hay que organizarnos: es muy importante que el turista no se sienta acosado y engañado. Hoy tenemos escenarios como la playa biosegura playa azul, que es muy importante para la reorganización de la ciudad”, explica César Bernal, gerente del Hotel Holiday Inn Bocagrande.



Las playas bioseguras son un atractivo de Cartagena en medio de la pandemia. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

La amenaza del rebrote

Los gerentes consultados por este diario sostienen que el sector no aguantaría una nueva cuarentena ante un posible rebrote, el cual, según las autoridades de la salud en la ciudad, llegaría en el mes de diciembre.



“Si esto se da, no sabemos cuánto podríamos resistir. Un rebrote sería una estocada para el gremio que hoy enfrenta grandes deudas en medio de un negocio que pasa por su peor momento histórico”, señala Martínez.



Cartagena sumó en las últimas horas 127 casos nuevos de coronavirus y una persona muerta. La ciudad suma 27.166 casos desde la llegada de la pandemia a la ciudad a inicios del pasado mes de marzo. En la Ciudad Heroica 25.827 pacientes superaron el Covid- 19 y hay 744 casos activos. Hay 595 personas que murieron por la pandemia.





“Un rebrote nos cambiaría el escenario, en el caso del Hotel Sophia, tendríamos que cancelar contratos. Durante los 7 meses de cierre bajamos sueldos y acortamos las jornadas, si hubiese un rebrote, no tendríamos un flujo de caja para mantener empleos”, agrega Martínez.



Las directivas de los principales hoteles de la ciudad saben que la reapertura será lenta.



“Durante la reapertura de la ciudad, muchos empresarios y negocios no la pasan bien y ha sido un esfuerzo enorme. Pensábamos que la recuperación iba a ser más rápida, pero esto ha sido lento por eso invitamos a todos a visitar Cartagena. Estamos muy organizados y van a gozar de una cuidad biosegura”, suma Juan Andrés Lozano, gerente del Hotel Almirante en Bocagrande.



Este tradicional hotel tiene la mira puesta en los eventos corporativos que inician en febrero próximo y las bodas, que se podrían celebrar desde finales de este año.



El Hotel Almirante cuenta con ocho salones para eventos, y uno de ellos con una capacidad para 550 personas.



"Tenemos todos nuestros protocolos de bioseguridad preparados y solo esperamos las directrices del Gobierno", agrega el Gerente Lozano.

