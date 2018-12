Parque Panaca suspendió programa con excombatientes

Aunque más de 2.360 personas, entre líderes campesinos, víctimas del conflicto, policías, soldados y excombatientes, se han graduado del programa técnico práctico agropecuario de la Fundación Panaca, en Quimbaya, Quindío, este proyecto está detenido desde hace meses.

Según explicó el fundador y presidente de Panaca, Jorge Ballen, pese a que la Fundación Panaca es una organización social sin ánimo de lucro “nos dicen que para contratar con el Estado debemos aportar el 30 por ciento de lo que vale el contrato, entonces eso paró en seco todo el programa educativo y nos puso contra el abismo porque ya se habían hecho grandes inversiones en el parque”.



El área educativa del Parque cuenta con capacidad para más de 500 estudiantes y el programa, que se basa en la formación práctica del saber y del ser, está avalado desde hace varios años por la Secretaría de Educación del Quindío. Allí, cientos de exguerrilleros de diferentes grupos, cambiaron las armas por las herramientas del campo, y junto con facilitadores tanto de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) como de Fundapanaca, dejaron atrás la guerra.



Ballen contó que por esta situación, en mayo tuvieron que prescindir de 58 profesores “porque ya no teníamos cómo sostenerlos, el último grupo de técnicos lo graduamos en marzo”. En ese último programa se graduaron 350 excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc y este proyecto recibió el apoyo financiero de la Agencia para la Reincorporación y Normalización y el Ministerio de Agricultura, y el acompañamiento técnico de la Fundación Panaca y el Fondo Colombia en Paz.



“Panaca es pionero en la formación para el posconflicto, y les ha abierto los ojos a las personas de los sectores público y privado para acoger a los excombatientes. Este programa ha sido una novedad porque se formaron muchos exguerrilleros y veníamos dando muy buenos frutos al igual que la formación campesina que se hizo con el Ministerio de Agricultura, pero lamentablemente el año pasado salió el decreto 092 de 2017 del Gobierno, donde por culpa de los malos manejos de las fundaciones de papel, generaron esta norma para contratar con el Estado”.



No obstante, ahora buscan nuevos convenios, de ahí que adelantan un acercamiento con el Sena para aportar conocimiento en el programa de formación rural, “convirtiéndonos en una entidad para la ampliación de cobertura del Sena, para las giras técnicas que ellos hacen, porque tienen unos 87 mil estudiantes en el área de las ciencias agropecuarias, pero muchas veces salen a espacios donde no los dejan practicar a todos”.



Y el próximo año, en la celebración de los 20 años del parque, se llevará a cabo ‘Formación de Formadores’, el primer programa latinoamericano de formación de líderes campesinos dirigido a 60 campesinos provenientes de 10 países. Y con el apoyo del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien estuvo en Quimbaya hace unas semanas, se realizará el programa técnico práctico agropecuario con énfasis en agroturismo para 50 líderes campesinos hondureños.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO