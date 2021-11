El drama de los pobladores de Palomino que ven al mar 'comerse' a su pueblo

En Palomino el mar está consumiendo gran parte de las playas, su principal atractivo turístico.



El avance del mar Caribe tiene en jaque a este corregimiento del municipio de Dibulla, en La Guajira, y son constantes las advertencias de la comunidad sobre el riesgo que esto supone para la sostenibilidad de sus negocios.



La causa es la erosión costera, un problema que no es nuevo. Las inspecciones de la Dirección General Marítima (Dimar) señalan que en los últimos 10 años se han perdido entre 47 y 50 metros lineales de costa en casi cuatro kilómetros de playa.



El panorama es crítico. Tanto, que la alcaldía de Dibulla declaró hace dos meses la calamidad pública.



El llamado de la ciudadanía es claro y urgente: se deben tomar acciones para prevenir que el mar destruya la actividad comercial, tanto en la cabecera de Dibulla como en Palomino.



Vilmer Curvelo, representante de la asociación de restaurantes de la desembocadura del río Palomino, habló al respecto con EL TIEMPO: "En la desembocadura del río ha sido avasallante la forma en la que la erosión costera ha destruido la playa. Y por esa razón, se ha disminuido la afluencia de turismo, a pesar de que Palomino sigue teniendo gran auge a nivel nacional e internacional".



Curvelo dice que la erosión costera se está comiendo la playa.



Erosión costera en Palomino Foto: Cortesía

En medio de su relato, toma un espacio para explicar lo que esto significa para quienes, como él, trabajan allí, generando empleo y ganándose la vida:



"Imagínate cada movimiento que haces tú con una choza que has levantado con esfuerzo para darles un servicio a los turistas. Y cada vez que la tienes que mover, la desarmas o el mar se te la lleva... ahí también se pierde cualquier cantidad de dinero. Y las afectadas son familias humildes, nativas, que no tenemos recursos".



La administración local hoy se mantiene a la espera de la viabilidad ambiental que debe expedir la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) para llevar a cabo las obras que permitan proteger la zona.



El documento fue solicitado hace cerca de dos meses, con varias gestiones y el apoyo de empresarios y hoteleros, pues es tan necesario como los estudios oceanográficos que ya existen para determinar el tipo de obra que eventualmente daría una respuesta al riesgo que amenaza con destruir viviendas y establecimientos comerciales.



"Estamos en un punto al que nunca antes se había llegado", dijo a finales de octubre pasado el alcalde de Dibulla, Marlon Amaya, quien ha insistido en que es necesario el apoyo del Gobierno Nacional para hacerle frente a esta emergencia.



Los pobladores, por su parte, han hecho sus propuestas. Organizaciones y algunos habitantes, en medio del desespero que esto les provoca, sugieren que se construyan espolones —también conocidos como espigones—, unas estructuras que se ubican transversalmente a la línea costera para proteger y recuperar las playas. Sin embargo, esta es una estrategia que genera amplios debates, pues, aunque se ha usado en otras partes del mundo, los casos tanto de éxito como de fracaso son numerosos.



"Son temas complicados por los permisos ambientales y por la posible afectación que puede causar el proyecto", comenta Vilmer. "Los nativos siguen invirtiendo dinero, pero todo se va a pérdidas. Cada vez que el mar se mete se pierden millones, y la gente aquí no tiene recursos. Y no se ven soluciones".



Lo cierto es que desde inicios de los años 90 hay estudios sobre la afectación de la erosión costera en el litoral Caribe. Sin embargo, hoy, tres décadas después, adelantar un proyecto de intervención, el que sea, tiene un costo altísimo. Y es más grave en un municipio de sexta categoría como Dibulla, que no tiene cómo prever esos recursos.



A ese panorama se suma la inestabilidad gubernamental que ha vivido La Guajira: 11 mandatarios en menos de 10 años, lo que ha dejado varios proyectos inconclusos y escándalos de corrupción.



Una amenaza para el turismo

Vilmer Curvelo tiene 41 años. Su familia, nativa de Palomino, lleva 30 dedicada al comercio para turistas. Él conoce muy bien la situación de ese corregimiento por cuenta de la erosión costera.



Recuerda que en 2016, luego del paso del huracán Matthew por el Caribe colombiano, el mar se fue alejando y se recuperó una buena parte de la playa, pero pronto las aguas retornaron.



"Los espacio se reducen cada día, es como si te estuvieran apretando, porque, a medida que el mar va echando para adelante, la gente debe ir retrocediendo —cuenta—. Pero detrás de ellos está el río Palomino, que tampoco permite seguir más porque están las crecientes súbitas".

Ese panorama afecta especialmente a los comerciantes del pueblo, pues, sumado a las restricciones por el covid-19 y la paulatina reactivación económica, la afluencia de turismo ha disminuido en comparación a años anteriores. "Siguen llegando turistas diariamente, sí, pero a veces tienen miedo de meterse al mar porque se incrementa el oleaje".



Vilmer dice que la de Palomino no es una playa tradicional: "Las playas normales tienen kioskos, pero en Palomino si tú hoy armas uno mañana el mar se te lo lleva. Puede durarte un mes, una semana o un día. Para la economía de los pescadores y los comerciantes, que dependen sus ingresos de la afluencia de turismo y de que haya una buena playa, la erosión costera es una amenaza".



Ese corregimiento, como cuentan sus pobladores, encontró desde hace un tiempo en el turismo su base económica y un medio para subsistir, sobre todo después de los embates de la violencia armada.



La erosión costera ha puesto en riesgo todo eso. Actualmente, las autoridades vienen gestionado el apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para dar una respuesta inmediata, pero los habitantes de Palomino aseguran que no es suficiente.



Se han levantado muros, barreras de todo tipo, pero el futuro es incierto.



En palabras de Vilmer: "La gente no quiere venir a un sitio donde casi no hay playa. Si se acaba el turismo en Palomino, las cinco mil o seis mil personas que vivimos en este pueblo vamos a sentir un impacto fuerte: dependemos de esta actividad".

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

Periodista de ELTIEMPO.COM

*Con información de Nación