Palenqueras piden derecho a trabajar y protestarán en Cartagena

Unas 60 palenqueras, esas mujeres que recorren las calles de Cartagena con una palangana en la cabeza vendiendo fruta, se toman este martes la Plaza de la Aduana y varias calles del Centro Histórico para exigir el derecho al trabajo.

"Pedimos respeto por nosotras y exigimos que se estudie otra vez ese código de policía porque a nosotras no nos pueden tratar como si fuéramos cualquier vendedor, le recordamos a la Policía que las palenqueras somos patrimonio cultural junto con toda esta ciudad, lo que pasó fue un total abuso de autoridad y desconocimiento de la historia de esta ciudad: negra por naturaleza", dice, empoderada, Angelina Cassiani, la palenquera tradicional del Parque de Bolívar que la semana pasada fue objeto de un operativo por parte de oficina de espacio público de la ciudad y de la Policía Metropolitana de Cartagena, quienes le aplicaron el más reciente código de policía a la mulata, y le decomisaron varios elementos de trabajo.



"La policía le quiso bajar al tema: dijeron que me sólo me decomisaron una mesa, y eso es falso. Se me llevaron la mesa, dos palanganas y una nevera de icopor, es decir todos mis elementos de trabajo. Solo me regresaron la fruta, y después de rogar", agrega Angelina que dice que lleva 20 años trabajando en el Parque de Bolívar.



En el registro único de vendedores, RUV, en el Centro Histórico hay autorizadas para trabajar 35 palenqueras, quienes pueden recorrer la ciudad colonial, pero no pueden asentarse en ningún punto.

Angelina dice que lleva 20 años trabajando. Ella lidera las protestas en Cartagena. Foto: Yomaira Grandett/ EL TIEMPO

Pero Angelina y el grupo de Palenqueras van más allá y hoy le pedirán al alcalde Pedrito Pereira que "recuerden que la constitución nos protege: indígenas y comunidades afro hoy son reconocidas por la nación y reciben un tratamiento especial, ahora exigimos protección para las palenqueras que trabajamos hace más de 20 años en el Centro Histórico", dice Angelina.



El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, Brigadier General, Boris Albor, aseguró que el operativo que se llevó a cabo a primeras horas del pasado jueves a las 6:30 de la mañana se aplicó la ley, que no tiene preferencias.



"En el caso de esta señora se le decomisó una mesa que puede reclamar en la estación de Policía de Chambacú", dijo el alto oficial, quien aseguró que Angelina no fue objeto de comparendo alguno.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas