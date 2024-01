Video: palenqueras se van a los golpes en pleno Centro Histórico de Cartagena

Las calles del reconocido Centro Histórico de Cartagena fueron el escenario de un bochornoso espectáculo entre dos mujeres, quienes portaban la característica indumentaria de las palenqueras, que se fueron a los golpes delante de turistas y locales, que pasaban por el sector.



Los hechos quedaron registrados en videos. En las imágenes se puede ver cómo las dos palenqueras protagonizan una fuerte discusión que termina en violencia física, mientras otras tres mujeres intentan separarlas.



Separarlas no fue fácil porque una de ellas, la que más golpes propinó, acorraló a su colega contra una puerta y la atacó con puños y fuertes jalonazos de cabello ante la incrédula mirada de quienes pasaban por el lugar.



La furia de la agresora era tal que también terminó agrediendo a una de sus compañeras, que se acercó a frenar el enfrentamiento.

Se pelearon dos palenqueras en pleno centro histórico de Cartagena https://t.co/nTQpwxnw7H — Luchovoltio (@luchovoltios) January 16, 2024

Hasta el momento, las razones detrás de este altercado entre las palenqueras se desconocen. Sin embargo, algunos testigos señalan que podría estar basado en la disputa por el espacio público.

La intervención de la Alcaldía de Cartagena

Minutos después del incidente, María Torres Pérez, asesora de asuntos étnicos de la Alcaldía de Cartagena, se dirigió a las palenqueras que protagonizaron los hechos y exigió que situaciones de violencia similares no se vuelvan a presentar.



"Somos la cara bonita de Cartagena y así debe seguir siendo. Esto no puede volver a pasar. Errar es de humanos, pero tenemos que empezar a mantener un autocontrol. Tenemos que demostrarle a Colombia y al mundo lo que verdaderamente somos las palenqueras", dijo la funcionaria.



Torres también tomó los datos de las mujeres presentes en su intervención, prometió seguir el caso de cerca, hacer talleres de manejo de la ira con ellas y que la Alcaldía analizaría la posibilidad de enviar indumentaria para sus labores.

Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena, promovemos el turismo responsable con las Palenqueras, basado en el respeto, tolerancia y unidad. Buscamos mendiante el diálogo, rechazar las agresiones física y verbal. Como Palenqueras, nos enorgullece irradiar alegría.@dumek_turbay pic.twitter.com/jhAUQAgOse — Maria Torres Perez (@mariatperez_) January 17, 2024

Finalmente, se refirió a las palenqueras como mujeres fuertes, 'berracas' y sonrientes que deben representar con dignidad la presencia e importancia de las personas racializadas en la capital del departamento de Bolívar.

Redacción Caribe y EL TIEMPO.COM