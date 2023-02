La puesta en marcha del Programa de Alimentación Escolar en Caldas empezó de nuevo este año. En 2022 varias situaciones relacionadas con la licitación de estos servicios lo tuvieron en medio de las críticas, sin embargo, la Secretaría de Educación señaló que para esta vigencia ya se ejecuta según lo previsto en 26 municipios, pues se excluye Manizales.



“Actualmente se benefician cerca de 64 mil niños y niñas sobre una matrícula aproximada de 84 mil estudiantes que tenemos en las instituciones educativas oficiales. En el Plan de Desarrollo Departamental la meta habla de una cobertura del 70 por ciento, pero hoy estamos llegando a cerca del 74 por ciento”, indicó la secretaria de Educación de Caldas, Diana María Cardona García.

Respecto a algunas quejas que se han reportado sobre la prestación de este servicio y el estado de algunos alimentos, la funcionaria señaló que se han tomado ya medidas correctivas. Además, pidió a la comunidad instalar quejas formales y que el tema no se quede solo en las redes sociales.



“Se tienen quejas sobre todo en La Dorada, donde -por las condiciones climáticas (Ya que allí se presentan altas temperaturas)- se han presentado algunas dificultades con las frutas. Esta situación ya se está corrigiendo; el ingeniero de alimentos se encuentra hace varios días en el municipio para hacer las reposiciones y se ha contado con el acompañamiento de la Alcaldía y de la Personería del municipio”, agregó la funcionaria.



Cardona García hizo también un llamado a los colegios para que no reciban alimentos que no cumplan las medidas de salubridad e inocuidad.



“También se le están haciendo los requerimientos al operador para que desarrolle las acciones que corrijan esta situación y que no se presenten en adelante. Es importante decir que en el momento en que lleguen alimentos en mal estado, las instituciones no los deben recibir, los deben devolver con una nota para que el operador haga la reposición justo en el momento en que se presente el problema.”, agregó.



Finalmente, algunos padres de familia han señalado que las raciones son pocas e insuficientes, a lo que este despacho respondió que hacen parte de una directriz nacional y un análisis nutricional. “Estas cantidades obedecen a los niveles educativos: de preescolar a tercero es un gramaje, cuarto y quinto tiene otro gramaje, de sexto a noveno es otro, igualmente en décimo y 11. Estos gramajes se tienen en cuenta de acuerdo con la normatividad y se basan en una minuta desarrollada por una nutricionista”, indicó la funcionaria.



El PAE en Caldas está garantizado para este primer semestre; hasta mayo entregará 44 mil 900 complementos de almuerzos y 10 mil 900 raciones de refrigerios. Luego se realizaría una prórroga al contrato, adjudicado a través de una licitación de 21 mil 114 millones de pesos, para culminar el primer semestre. En ese momento se abriría un nuevo proceso para el segundo semestre de este 2023, según explicó el mencionado despacho.



Mientras se espera surta sin problema este proceso, en la Procuraduría General avanza la investigación que vincula al exsecretario de Educación, Fabio Arias, por presuntas irregularidades administrativas en la licitación pública para la operación del Programa en 2022.