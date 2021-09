¡Lo volvieron a hacer! El PAE dio fruta podrida en La Guajira

En San Juan del Cesar, al sur de La Guajira, los estudiantes de la Institución Educativa Normal, recibieron el viernes anterior por parte del Programa de Alimentación Escolar, (PAE), como merienda dos buñuelos, un banano podrido y un peto.



La denuncia fue realizada por Ruth Mariela Fernández, miembro del sindicato de Asodegua, tras afirmar que se repitió la “dosis” sin proteínas.

En comparación con el hecho registrado en Riohacha hace más de un mes y que generó la indignación de la ciudadanía en general, con la diferencia que en la capital guajira el alimento fue dado en horas del mediodía.



A través de su cuenta de twitter, Ruth Mariela denunció la situación de los estudiantes ante el ministerio de Educación, las directivas de Fecode, la Defensoría del Pueblo y a Contraloría.

A los niños de #LaGuajira hoy el PAE repitió la “dosis”, el turno fue para la Normal de San Juan del Cesar! Buñuelos y Bananos, sin proteínas!



“La alimentación servida fue de media mañana, pero los muchachos no se comieron ese banano por las condiciones, estaba pasado de maduración”, indicó.



Así mismo, asegura Fernández, que esa ración con dos mini buñuelos no puede costar más de 1.000 pesos, ya que un banano cuesta 200 pesos.



Los estudiantes venían recibiendo merienda industrializada, consistente en galletas, pan, naranja, mandarina, banano, leche saborizada o avena.



Esta institución educativa cuenta con bachillerato completo y jornada única, actualmente reciben estudiantes de todos los cursos, solo que trabajan con la mitad de los estudiantes, quienes se turnan una semana van unos y luego van los otros estudiantes.



Otro de los temas que le llamó la atención y denunció es que los estudiantes no están asistiendo, en promedio un salón de clases recibe cinco o seis alumnos, por lo que los viernes los estudiantes reciben las raciones que sobran en la semana.



Hasta el momento, la Secretaría de Educación Departamental, ni el Programa Mundial de Alimentos (PMA) encargado del PAE, se han pronunciado sobre este caso.

ELIANA MEJÍA

Especial para EL TIEMPO

RIOHACHA

