Más de 38.000 estudiantes sin refrigerios ni almuerzos en Neiva

Una mala noticia recibieron los 38.091 estudiantes que tienen derecho al Programa de Alimentación Escolar en la ciudad de Neiva (Huila), pues desde el pasado 4 de marzo no reciben refrigerios ni almuerzos y se conoció que los alimentos volverían a las escuelas, posiblemente, a mediados de abril.



"Nos dijeron que no había comida y así nuestros hijos dicen que no dan ganas de ir a la escuela a estudiar", señaló un padre de familia.

Zoylo Chaux, veedor de transporte escolar y restaurantes escolares, dijo que el problema golpea a miles de niños de zonas de escasos recursos que a diario acceden a este beneficio.



"Al contrato del año pasado le quedaron 6000 millones de pesos de excedente, pero ese recurso no fue adicionado mediante una cláusula para que se pudiera ejecutar en este primer semestre del 2020", afirmó Chaux y agregó que la ausencia de almuerzos y refrigerios podría generar deserción escolar.



Lo cierto es que, por la ausencia de planificación, el contrato se venció el pasado 4 de marzo sin que se pudiera prorrogar pues no hubo acuerdo con el proveedor, por lo que entró en liquidación.



Además, tampoco se tuvieron en cuenta los incrementos salariales de los trabajadores para este año, lo cual ahondó el problema.

Giovanni Córdoba, secretario de Educación de Neiva, corroboró la problemática y señaló que -por ahora- lo importante es liquidar el contrato y hacer una recompra o una nueva contratación que podría demorar entre diez días y un mes.



Agregó que no existe claridad, pues en el empalme del programa de Alimentación la administración informó de atención a 38.091 estudiantes, pero después la empresa operadora les habló de 25.000 raciones.



Para buscar salidas, la Alcaldía de Neiva elevará una consulta al Ministerio de Educación con el fin de que, si es posible, se decrete la figura de urgencia manifiesta y con ello se logre contratar la alimentación de manera directa, pues la idea es solucionar cuanto antes el inconveniente.



“Vamos a tratar de reestablecer el servicio de alimentación a los niños lo antes posible", señaló el Secretario de Educación.

