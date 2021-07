Vergüenza en La Guajira: almuerzo del PAE fue peto, banano y buñuelo

Una gran molestia se generó por parte de docentes y padres de familia en Riohacha, luego de que los estudiantes recibieran por almuerzo un refrigerio sin proteína.



Una taza de peto, un banano y un buñuelo, fue lo que recibieron los estudiantes de la jornada única a través del Programa de Alimentación escolar (PAE).



La situación se registró en la zona urbana y rural del Distrito, en las instituciones educativas Isabel María Cuesta González, sede Mauricio Lopesierra y San Juan Bautista de Cotoprix.



Consideramos que la alimentación recibida no es balanceada para generar por lo menos defensas en los niños, para que ellos puedan también generar un sistema inmune suficiente para enfrentar el virus

La situación fue denunciada por Ruth Mariela Fernández, quien forma parte de las directivas de la Asociación de Educadores de La Guajira, Asodegua,



“Consideramos que la alimentación recibida no es balanceada para generar por lo menos defensas en los niños, para que ellos puedan también generar un sistema inmune suficiente para enfrentar el virus, ahora que van a estar con sus compañeros en la escuela”, dijo Fernández.



A través de un comunicado el rector del colegio San Juan Bautista de Cotoprix, Álvaro Socarrás, solicitó a la Administración temporal de la educación el cambio de minuta.



Los alimentos entregados corresponden a la minuta A, al servirla en el día de hoy causó inconformidad en los estudiantes, padres de familias y docentes...

“Los alimentos entregados corresponden a la minuta A, al servirla en el día de hoy causó inconformidad en los estudiantes, padres de familias y docentes porque solo contenía una fruta, un buñuelo y una colada, lo que no es suficiente para permanecer durante la jornada de clases”, indicó Socarrás.



También, solicitó ordenar el suministro de alimentos para el 100 por ciento de los estudiantes “porque con el 60 por ciento autorizado, quedan muchos grados sin el servicio y nos crea dificultad para el cumplimiento de la jornada única”.



El Procurador Delegado de la regional Guajira, Alfredo Moisés Ropaín, quien viene haciéndole seguimiento al PAE, indicó que le habían realizado unas observaciones a la Administración Temporal, la cual estaba autorizada por el ministerio, para entregar esta semana la primera ración del día, para analizar la presencialidad de los estudiantes.



“Solo por esta semana, se estará entregando una ración, no de almuerzo si no la correspondiente a la primera del día y que se está entregando en el almuerzo”, sostuvo el Procurador delegado.



Explicó que también había una dificultad de separar una cantidad alta de alimentos para poder cubrir las dos raciones establecidas en el PAE.

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha

