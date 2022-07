Luego de la sanción por 92 millones de pesos que anunció la Gobernación del Quindío contra el operador del Programa de Alimentación Escolar (PAE) conocido como Unidos somos más Quindío, ahora el contratista anunció que entregará la prestación del servicio a otro operador.

Esta medida dejará a cerca de 30.000 estudiantes de 54 instituciones educativas del Quindío sin raciones del PAE durante esta semana mientras se realiza el empalme entre ambos contratistas.



La secretaria de Educación del Quindío, Liliana Sánchez, informó que solo hasta el pasado viernes, el operador les comunicó que dejaría de prestar el servicio.



"El viernes nos dijo que no va a seguir con el contrato, que lo va a ceder, y nos presentó un nuevo operador, porque la capacidad no le da para continuar en este proceso. Ahora estamos en el análisis de los requerimientos jurídicos, técnicos, administrativos y de idoneidad, y sobre todo de experiencia, de este nuevo operador para mirar si el lunes 11 de julio iniciamos nuevamente con el programa’’, dijo la secretaria.

Lea también: Denuncian presuntas extorsiones en compuertas de El Guájaro, Atlántico



Además, Sánchez advirtió que mientras no se cuente con el PAE, la jornada única no estará en funcionamiento en las instituciones.



La vocera de la veeduría del PAE del Quindío, Mercedes Valencia, comentó que nuevamente los menores son los afectados. "Volvemos a lo mismo, aparecen unos tiempos que da la Secretaría, en este caso el 11 de julio, pero sabemos que ha sido una forma de actuar donde se dan unos tiempos y no se cumplen, y luego se extienden y siguen siendo perjudicados los niños que requieren del PAE".



Cabe recordar que, debido a las quejas e incumplimiento en el suministro de las raciones del contratista en 11 de los 12 municipios del Quindío, la Secretaría Jurídica de la Gobernación del departamento adelantó una audiencia contra el operador del contrato, que fue adjudicado por 9.200 millones de pesos.

Lea también: Cuerpo de colombiana asesinada en Perú no ha podido ser repatriado



El actual contrato se extenderá hasta el 7 de agosto y la Secretaría de Educación del Quindío buscará otro operador a través de la Bolsa Mercantil y firmará otro contrato por 7.200 millones de pesos para el resto del periodo escolar que son 74 días.

ARMENIA