Las fallas del PAE en Riohacha según las autoridades

Una semana después del escándalo por el suministro de un buñuelo, un banano y un peto, a la hora del almuerzo a los estudiantes de la jornada única de Riohacha a través del PAE, se conoció el pronunciamiento de la gerencia nacional, tras su visita a La Guajira.



Juan Carlos Martínez Marín, director de la Unidad de Alimentos para Aprender, del Ministerio de Educación, indicó que hubo fallas en la comunicación y en la entrega del complemento alimentario a la hora del almuerzo.

“Algunos rectores mantuvieron su hora de almuerzo para entregar el refrigerio en vez de hacerlo en la media mañana. Lo entregaron a las 12 del mediodía, la gente ve que le entregan a esa hora un plato inferior comparado al pasado, con toda la razón”, indicó.



Explicó que ante el desconocimiento del porcentaje de estudiantes que regresarían a las aulas, se les pidió a las entidades territoriales que durante los primeros 15 días, no se les convocara a jornada única sino a media y se entregarán refrigerios en vez de almuerzo.



“Preparar un almuerzo no es flexible, tienes que saber cuántos tienes que preparar en el sitio y no se puede guardar. Si haces para 100 y comen 60, hay 40 platos que se pierden y si haces para 100 y te llegan 150 hay medio lío social”, puntualizó Martínez.



De acuerdo a lo señalado, la comunicación falló en algunos casos con los rectores y otros por parte de los rectores con la comunidad educativa, “no por mala voluntad, sino que no van todos”, como lo sucedido en la institución educativa San Juan Bautista de Cotoprix.



Por lo que se tomarán medidas para mejorar, al tiempo que recordó que la norma establece una alimentación variada todos los días, con los requerimientos nutricionales y se cuenta con una minuta para 20 días.



La educación en La Guajira se encuentra intervenida desde hace un poco más de cuatro años y es manejada por una Administración Temporal del ministerio de Educación.



Este año, se atienden en el departamento a través del PAE a más de 80 mil estudiantes, con una inversión por parte del Gobierno superior a los 40 mil millones de pesos, el cual funciona en convenio con el Programa Mundial de Alimentos (PMA).



Martínez, le dio un espaldarazo al PMA, al indicar que está ayudando a este proceso en La Guajira con el aporte de 14 mil millones de pesos adicionales a los que coloca la Nación, para apoyar a 12 mil migrantes venezolanos, “no me imagino a las Naciones Unidas colocando recursos e intentando ver como le quita un peso a los niños colombianos”.

En la mira de la Contraloría

Luego de la visita a dos instituciones educativas en Riohacha, para supervisar el tema del PAE, la Contraloría General de la República denunció que el regreso a clases presenciales se lleva a cabo con improvisación en la entrega de alimentos a los estudiantes.



“Eso no es solo en La Guajira. Va a ser en todo el país. Estamos viendo que el gramaje no es el adecuado y que, con el retorno a clases presenciales, hay improvisación en la entrega de alimentos a los estudiantes”, sostuvo el Contralor delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda.



Señaló, además, que hay responsabilidad de las entidades territoriales, que deben ejercer la respectiva supervisión, como de los contratistas, que no pueden estar engañando a los estudiantes y a los padres de familia, porque se les está pagando.



Recordó también que con la jornada única debe darse un suplemento por la mañana y almuerzo, “aquí lo que vemos es que en la hora del almuerzo le dieron lo de la mañana, lo que debe tener una consecuencia tanto para el contratista como la entidad territorial”.



Se propiciaron acuerdos con los padres de familia, el rector del colegio, el alcalde y la gerencia temporal del Ministerio de Educación para dotar y asegurar el funcionamiento de la cocina que tiene la Institución Educativa Familia de Nazareth, en 15 días.



Este colegio no cuenta con ollas y demás utensilios necesarios para la preparación de alimentos calientes, ni refrigeración y mucho menos elementos para servir.



Mientras que en el colegio San Juan Bautista, el delegado explicó que se encontraron allí situaciones que pusieron en riesgo la alimentación de los niños algunos días.

ELIANA MEJÍA

Especial para EL TIEMPO

RIOHACHA

