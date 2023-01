Paula Durán, una colombiana que lucha contra un cáncer cerebral en Estados Unidos, finalmente podrá reunirse con sus padres, quienes viajarán a primera hora este jueves 19 de enero, al estado de California.

(Puede leer: Tres muertos y dos heridos de empresa Afinia dejó descarga eléctrica en Bolívar)



La embajada de Estados Unidos le entregó a los padres de Paula una visa humanitaria por tres meses para que puedan acompañar a su hija; Sergio Vega, su yerno, y los tres hijos de la pareja. El más pequeño de los tres niños es un recién nacido.

Hace 15 días, los médicos le dieron a Paula un mes de vida y ella se encuentra en su casa recibiendo cuidados paliativos. Sin embargo, Vega reveló que su esposa sigue un tratamiento alternativo, al cual le han puesto mucha fe.



Vega señala que confían en que se dé un milagro y Paula se pueda recuperar. Para esto, la presencia física de los padres de ella será muy importante.



“¡Necesitamos esos refuerzos!”, exclamó emocionado Sergio tras conocer el otorgamiento de las visas para sus suegros.



(Le recomendamos: Militares salen a patrullar las calles de Santa Marta con la Policía)



“Una visa temporal por tres meses con un fin, porque mi hija viene con cáncer terminal”, afirmó Gloria Camargo, madre de Paula, tras recibir el documento que permitirá el reencuentro en esas circunstancias tan difíciles.



Detrás de este logro está la abogada bogotana Pamela Monroy, quien conoció el caso a través de las redes sociales y a los padres de Paula les ofreció ayudarles desinteresadamente.



“Yo los contacto a través de WhatsApp y les pregunto qué quieren hacer. Ellos, en realidad, estaban muy incrédulos porque tenían mucha gente que les decía les voy a ayudar, les voy a ayudar. Les propongo un plan de trabajo de acuerdo al caso y ella (la mamá de Paula) me dice: ‘Usted le genera confianza’”, explicó Monroy.



(Le puede interesar: Intolerancia: Pintaron con aerosol carro que dejaron parqueado frente a una casa)



Monroy agregó: “Lo quería hacer por ayudarlos, no por figurar, no por aparecer y me sentí por eso feliz de haberlo hecho, como, digamos, tras bambalinas, y que cuando saliera la visa pudiéramos dar una buena noticia”.

Más noticias

Marcha pacífica terminó en bloqueos y caos en aeropuerto de San Andrés

Valledupar finalizó 2022 con la mayor tasa de informalidad laboral del país

Ganadero y prestamista fue asesinado en carreteras de Sucre