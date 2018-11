Padre y esposo de 'la madame’ fueron enviados a la cárcel en Cartagena

Carlos Campo, de 75 años, y Gustavo Ruiz, padre y esposo respectivamente de Liliana del Carmen Campos Puello, fueron cobijados en la tarde de este lunes con medida de aseguramiento en centro carcelario por el juez 12 penal municipal de Cartagena.La medida también incluye a Fabio Castro, sobrino de Campos Puello.

Ellos responden por los delitos de concierto para delinquir con fines de trata de personas e inducción a la prostitución, los mismos delitos que enfrenta ‘la madame’, pero de los cuales la Fiscalía aún no entrega escrito de acusación, pese a que ya pasaron 4 meses de la captura de esta mujer.



Carlos Campos solo responderá por los delitos de concierto para delinquir y trata de personas.



Por considerar que la fiscalía no contaba con pruebas suficientes en su contra, el mismo juez penal municipal, doctor José Luis Robles, dejó en libertad a Omar Robles, el cuarto familiar de alias ‘la madame’.

Los imputados salieron con sus rostros cubiertos por la ropa con rumbo a la cárcel de ternera. Foto: Yomaira Grandett/ EL TIEMPO

“El juez no tuvo en cuenta que el padre de Liliana es un adulto mayor de 75 años que no presenta ningún riesgo de fuga y por eso lo apelamos, pero no se tuvo en cuenta”, dijo el abogado defensor Gerónimo Escobar Vergara.



Entre los capturados, en la llamada operación Vesta II de la Fiscalía contra las redes de explotación sexual en Cartagena, además hay 8 personas más.



“Esas otras 8 capturas no tienen nada que ver con la familia de Liliana Campos Puello”, agregó el abogado Escobar.



Durante las audiencias preliminares, familiares de Campos Puello aseguraron que estas operaciones son una estrategia de la Fiscalía con la que se busca tender una cortina de humo sobre el caso en el cual el Fiscal General de la Nación conocería de los sobornos de la multinacional Odebrecht.



"Estas personas no tiene nada que ver con estos delitos, lo que quiere la Fiscalía es revivir el caso de Liliana que está cerca del vencimiento de términos porque la Fiscalía no tiene pruebas contra ella", dijo uno de los familiares de alias 'La Madame' que pidió reserva de su nombre.





