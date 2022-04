El alcalde encargado del municipio de El Charco, Jesús David Ureña Moreno, secuestrado por desconocidos en la tarde del pasado domingo, habría rechazado la protección que le había ofrecido la Policía Nacional hace algunos meses, según el comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, vicealmirante Francisco Hernando Cubides Granados.



"De acuerdo con la información de la Policía Nacional, el señor alcalde había desistido de la debida protección por parte de esa institución”, dijo el oficial.



( Lea en contexto: Defensoría pide liberación de Jesús Urueña, alcalde de El Charco, Nariño )

El vicealmirante Cubides informó que por vía fluvial, terrestre y aérea la Fuerza Pública incrementó los esfuerzos institucionales, con el fin de dar con la pronta ubicación y liberación del funcionario, secuestrado por sujetos armados cuando se movilizaba en una embarcación entre los municipios de Guapi, Cauca, y El Charco, Nariño.



Las tropas de la Brigada de Infantería Marina No. 2 y de Infantería Marina No. 4 adscritas a las Fuerza Naval del Pacífico con el apoyo de unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta de Consolidación y Estabilización Hércules del Ejército Nacional adelantan las operaciones militares entre la Costa Pacífica de los departamentos de Nariño y Cauca, con el fin de dar con el paradero del alcalde.



“Igualmente el Gaula de la Policía Nacional del departamento del Cauca y el Gaula de Tumaco de la Armada Nacional, adelantan la parte investigativa junto con la Fiscalía General de la Nación”, aclaró Cubides.

Habla el padre del alcalde encargado

En una entrevista desde el municipio de Puerto Asís, en el Putumayo, a la emisora la FM, el padre del alcalde plagiado contó que cuando supo que su hijo había sido nombrado como alcalde encargado de El Charco, “yo le dije que lo piense porque la situación en nuestro país es complicada, hay sitios donde la situación es más crítica”.



Aseguró que “tengo entendido que él estaba en Cali, se desplazaba para el municipio de El Charco a cumplir con sus labores, se bajó del avión, luego tomó una lancha, a una media hora por mar varios hombres lo abordaron y se lo llevaron”.



Preguntado sobre las posibles razones que tuvieron sus captores para el secuestro, solo se limitó a decir “no queremos entorpecer las investigaciones porque uno a veces da una información, pero hemos sido muy prudentes”.

Lo único que les pido es que no me lo vayan a matar por Dios, si es posible yo me voy, pero a mi muchacho mándenlo para acá por favor, esto es muy duro FACEBOOK

TWITTER

Dijo que hasta el momento ningún grupo armado se ha atribuido el secuestro, “en la geografía donde él está, me dicen, no me consta, que hay presencia de muchos grupos alzados en armas, para nadie es un secreto que en la Costa Pacífica hay muchos corredores para la droga y los negocios, entonces no llaman, nadie se ha manifestado”.



El padre no pudo contener el llanto y a quienes lo mantienen en cautiverio les envió el siguiente mensaje: “Lo único que les pido es que no me lo vayan a matar por Dios, si es posible yo me voy, pero a mi muchacho mándenlo para acá por favor, esto es muy duro”.



El secretario de Gobierno de Nariño, Amilcar Pantoja, tras un consejo extraordinario de seguridad, solicitó la pronta liberación del alcalde y anunció una recompensa de 35 millones de pesos a quien suministre información del paradero de Jesús David Ureña.



Este ofrecimiento se suma a la recompensa de hasta de 50 millones de pesos que había anunciado el Ministerio de Defensa Nacional, el mismo día en que se conoció la noticia del secuestro del alcalde.

Lea más noticias de Colombia

Ataques a Palacio Municipal y a casa de Alcalde por falta de agua