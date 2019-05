Buscan a hombre que habría abusado de sus 6 hijos en Santander

Una denuncia recibida el pasado viernes 10 de mayo alertó a las autoridades sobre un posible caso de abuso sexual sobre seis menores de edad por parte de su propio padre, en un asentamiento humano en el municipio de Piedecuesta, Santander.

La comisaria de Familia de este municipio, Leticia Tirado, aseguró que el pasado lunes 13 de mayo llevaron a cinco niñas y un niño a la comisaría, donde a través de una entrevista indicaron que eran víctimas de abusos sexuales por parte de su padre.



El menor tiene tres años y la niña mayor tiene 17 años, esta última fue quien reveló detalles aterradores del hecho y aseguró que desde hace cuatro años su padre abusaba de ella y de sus otros cinco hermanos. Desde el 2015 se estaría registrando este abuso.

La madre les relató a las autoridades que conocía de estos hechos desde hace dos años; sin embargo, por temor a que el hombre atentara contra su vida o la de los menores no denunció.



La funcionaria aseguró que la actitud que tenía el padre era muy relajada ante el cuestionamiento de los hechos. “Le pedimos al padre que se retirara de la oficina porque no es fácil ver a una persona tan tranquila luego de hacer ese tipo de vejámenes y no supe más”, señaló.



Hasta el momento no se ha dado la captura del padre de estos menores, sin embargo las autoridades están investigando el hecho.



Las cinco niñas, y el niño de 3 años, están en este momento bajo el cuidado de un familiar.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal de EL TIEMPO

BUCARAMANGA

En Twitter: @mariasrodriguez