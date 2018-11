Padre fue detenido por la tortura y asesinato de su hijo de 3 años

Didier Fabián Gallardo Tapiero, de 25 años, fue capturado por las autoridades para que responda por su posible participación en los delitos de tortura agravada y posterior asesinato de su hijo de 3 años.

"El niño presentaba signos de maltrato como golpes, laceraciones y mordiscos, lo que podría configurar un posible caso de homicidio y tortura agravada", afirmó Zeydi Izquierdo, directora de la Fiscalía en Tolima. La funcionaria aclaró que aún no se conocen los resultados de Medicina Legal.



El deceso se produjo en extrañas circunstancias en el barrio San Antonio, una zona de estratos 1 y 2 de Ibagué. El padre del menor fue capturado como principal sospechoso de su muerte.



Gallardo Tapiero llevó el menor a urgencias del Hospital San Francisco y señaló "que se había ahogado cuando tomaba sopa y no pude hacer nada porque me encontraba en el baño".



En otra versión que entregó señaló que, cuando lo bañaba, se le cayó de sus brazos causándose lesiones en la cabeza por lo que decidió llevarlo al hospital San Francisco.

El reporte médico dice que el niño ingresó al Hospital sin signos vitales y su cuerpo presentaba lesiones y marcas por posible maltrato, lo que fue corroborado por habitantes del barrio San Antonio.



"El niño lloraba a diario y creemos que su padre lo maltrataba porque no comía o por orinarse y ensuciarse en los pañales", dijo un vecino del hombre capturado.



En la investigación, la Fiscalía logró establecer que dos meses atrás la madre del menor lo dejó al cuidado del padre pues ella viajó a Buenaventura.



IBAGUÉ