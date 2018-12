Hombre fue asesinado cuando iba a recoger el cadáver de su hijo

Un hombre fue ultimado a bala cuando iba en camino a recoger el cadáver de su hijo quien había sido asesinado minutos antes en un paraje boscoso. Un tercer integrante de la familia se encuentra desaparecido.

Los hechos fueron reportados a las 4:30 de la tarde del domingo y de acuerdo con los testigos y el reporte policial, sucedió en el sitio conocido como Bocas de Uré, un corregimiento de Montelíbano, donde operan disidencias de las Farc, Clan del Golfo y Caparrapos.



La primera víctima del acto sangriento fue Carlos Javier Ramírez, un joven ampliamente conocido en Montelíbano. Su cuerpo apareció tirado a un costado de una vía rural y de inmediato dieron aviso a sus familiares.



El padre del occiso, Carlos Diógenes Ramírez, atendió el llamado y en compañía de su otro hijo Juan Carlos Ramírez, llegó hasta el lugar donde al parecer era esperado por los asesinos para igualmente asesinarlo.



Los dos cuerpos de la familia Ramírez permanecieron por varias horas en el lugar, mientras que ayer era incierto el paradero del joven Juan Carlos.



El doble homicidio eleva a siete el número de personas asesinadas en tan solo seis días en el municipio de Montelíbano, donde la comunidad no oculta el miedo por la ola de inseguridad.



Ayer el ex presidente y senador Álvaro Uribe Vélez, a través de su cuenta de Twitter lamentó la muerte de los Ramírez, aunque indicó que se trataría del padre y los dos hijos.



La ola de asesinatos ocurre en medio de las alertas que activarlos las autoridades luego de conocer un panfleto que fue distribuido de manera anónima en las calles de ese municipio y en el que se señala que grupos armados ilegales harán "limpieza social", asesinando a varias personas, cuyos nombres aparecen en el contenido del volante.



Después de la aparición del panfleto amenazante han ocurrido varios hechos de sangre. Una discoteca del centro de Montelíbano fue atacada con granada mientras la clientela disfrutaba al interior del local. El saldo fue de al menos una veintena de heridos, aunque no hubo víctimas que lamentar.



La seguidilla de delincuencia tuvo como escenario, dos días después, el atentado a bala a un grupo de jóvenes que departían en una vivienda del barrio San Gregorio. Allí fueron muertos a tiros dos jóvenes, César Sierra Mendoza y Jesús Pérez Vergara, dedicados a la actividad de cobradiario.



En el barrio El Porvenir de esa misma municipalidad también fue atacado un joven identificado como Jean Carlos Martínez.



Y otro prestamista también fue atacado cuando ingresaba a su casa del centro de Montelíbano. La víctima respondía al nombre de Jesús David Pérez Vergara, quien murió en medio del pánico de sus familiares. El pronunciamiento de las autoridades, hasta el momento, solo guarda relación con la investigación



Gudilfredo Avendaño Méndez

Especial para EL TIEMPO

Montelíbano (Córdoba)