El duro sermón de un sacerdote en Santander contra el uso del celular

El presbítero Hower Cajicá se hizo popular en redes sociales durante el fin e inicio de año por su singular forma de predicar durante una celebración religiosa en Girón, Santander. Su acento santandereano, cargado de jerga popular para enseñar los valores cristianos, aglomeran a los fieles de la región que acuden masivamente a escucharlo.

En un audio tomado por uno de los seguidores durante una celebración eucarística, el líder religioso se refiere al uso excesivo del teléfono celular principalmente en los jóvenes, quienes, según él, han perdido el significado del encuentro familiar por estar pendientes de su móvil.



"Uno lleva al sobrino a hacer una visita y llegan, se 'aplastan', y en el celular. ¿Entonces a qué van? Me da piedra, me acuerdo y me da rabia. Otro día nos fuimos a ver una película y unos 'tontarrones' en el celular, me sacaron la piedra (...)", se escucha de la voz del padre Hoower en medio del eco que produce el templo parroquial.

Predica del Padre Hower En el audio se puede escuchar al presbítero criticando el uso excesivo del celular en los jóvenes. El audio embebido no es soportado

Entre las críticas, el párroco dijo: "vamos a una fiesta de fin de año, nos reunimos todos con lechona en la casa, 80 familiares reunidos, y los tres idiotas allá en el celular. Ala párese a bailar, a saludar, a compartir, no ala, nos toca salvaguardar la familia. Dentro del celular seamos radicales".



Siguiendo con sus ejemplos, el sacerdote relató: "usted tiene 40 años de casado, y pu' allá una 'tontarrona' del colegio le dice: "hola, Pedrito, ¿dizque 40 de casado? ¿Se acuerda que usted y yo fuimos novios en el colegio? (...) Y uno no sabe quién peca más, la vagabunda que escribe o el bruto que le contesta".

El enfoque del religioso siempre ha sido trabajar con la familia, tanto así que fue asesor para Latinoamérica del Movimiento Familiar Cristiano y, a través de un canal en YouTube, publica reflexiones constantes sobre la importancia de preservar los valores entre los parientes.



El Padre Hoower estudió Filosofía y Teología en el Seminario Mayor Arquidiocesano de Bucaramanga y fue ordenado sacerdote el día 20 de noviembre de 2004, en la Catedral de la Sagrada Familia, para la Arquidiócesis de Bucaramanga.



También es Psicólogo de la Pontificia Universidad Salesiana de Roma, Italia, y actualmente es Vicario Parroquial de la Basílica Menor del Señor de los Milagros en Girón, donde predica los domingos durante la celebración eucarística.

Sus publicaciones en las redes sociales son igual de jocosas a la forma en la cual se expresa, situación que le ha ganado amores y discordia entre feligreses y las distintas personas que lo siguen en estas plataformas, pues mientras para unos el religioso "no ha salido de la edad de hierro", sus adeptos le agradecen por la firmeza con la que ejerce su labor y la forma de comunicar los mensajes de la Biblia.

En su más reciente video de su canal, el padre sostuvo que se irá por un año a Estados Unidos en un periodo sabático que pidió a la Iglesia para estudiar inglés, afirmando que "pronto les comunicaré en qué parroquia estaremos sirviendo. A través de las redes sociales seguiremos en contacto”, concluyó el presbítero.



BUCARAMANGA