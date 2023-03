La teniente Julieth García Cordero, de 31 años de edad, oriunda de Cúcuta, Norte de Santander, murió el domingo en un accidente aéreo junto con otros tres compañeros militares, luego de que un helicóptero del Ejército perdió el control y cayó, en Quibdó, Chocó.



Desde muy joven quiso servirle al país, ingresó a la Escuela Militar de Cadetes en el 2012 y ascendió al grado de subteniente en el 2015.

Julieth García tenía 31 años al momento de su fallecimiento. Foto: Twitter: @@COL_EJERCITO / @MayorDavid_EJC

“Desde que inició su carrera militar se destacó por ser una oficial disciplinada, con actitud positiva para atender las necesidades del servicio”, manifiesta la institución.



En un video del 2018 se muestra a García asegurando que se sentía orgullosa de pertenecer al equipo de los Cazadores, con el cual se preparó para ser una piloto.



Luego de una trayectoria de ocho años, en junio de 2019 se convirtió en la primera mujer militar en ser piloto para el helicóptero UH1N.



“Todo lo que se hace con el corazón y con vocación, Dios lo bendice a uno, siempre; el ser piloto no solamente es volar la aeronave, sino llevar la responsabilidad de la tripulación y de las tropas a las que nosotros apoyamos” fueron las palabras de la teniente Julieth cuando se convirtió en piloto.

Por esa misma época, mientras Julieth se formaba, fue exaltada y reconocida por el comandante de la brigada, el coronel Richard Osvaldo González Vera, en medio de una tarima en el que la comunicad aplaudía, acontecimiento que tuvo lugar en Carlarcá, Quindío, en el estadio del pueblo.



“Nos sentimos muy orgullosos porque nos está haciendo quedar muy bien, gracias por prestárnosla; felicitaciones por esa hija tan extraordinaria que nos ha hecho quedar muy bien hoy”, decía el comandante a Juan Carlos García, padre de Julieth durante una llamada telefónica en la que estaba en altavoz para que la comunidad escuchara.



Los aplausos de orgullo y las sonrisas de la gente no se hicieron esperar. El padre de la teniente reaccionó. “De verdad que me conmueve, se me encharcan los ojos y se me hace un nudo en la garganta, de verdad”, afirmó el padre de García, mientras Julieth, que hoy en paz descanse, se limpiaba las lágrimas con un pañuelo.



En Bogotá y Quibdó se hará un homenaje a los cuatro uniformados que murieron trágicamente en el accidente, en honor a su vida y por haber trabajado por el país.

