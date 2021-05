Habla padre de Lucas Villa: 'Seguramente el ataque fue planeado'

Mauricio Villa, padre del joven Lucas Villa, baleado en el viaducto de Pereira mientras se manifestaba pacíficamente, aseguró al medio local 'Opa Noticias' que el caso no parece ser un crimen al azar.



"Es algo seguramente planeado, hubo muchos disparos. Lucas tiene dos impactos de bala en la cabeza, lo cual significa que este no es un episodio aislado, sino de un grupo armado, pero por ahora ignoramos el origen", dijo.



(Le puede interesar: Duque ordena dar con criminales del estudiante Lucas Villa).

Estos no son momentos de solucionar a las cosas con tiros. Eso nunca nos ha traído nada positivo a nuestro país FACEBOOK

TWITTER

Villa y un acompañante recibieron ocho disparos. El presidente Iván Duque ordenó a la Policía dar con el paradero de los culpables y llevarlos ante la justicia.



Mauricio Villa señaló que su hijo es un hombre crítico, inteligente y "eterno convencido de la educación, en educar a la juventud. Era un tipo muy solidario".



"A la gente pedimos mesura. Estos no son momentos de solucionar a las cosas con tiros. Eso nunca nos ha traído nada positivo a nuestro país. No es la forma. Que no hayan más muerto por estas situaciones", agregó al medio local.



(Le puede interesar: Lucas Villa, el estudiante herido en Pereira que lucha por su vida).



Por este caso, la Procuraduría constituyó una agencia especial para que intervenga en en el proceso que adelanta la Fiscalía por el ataque a Lucas Villa Vázquez, de 37 años, estudiante del programa de Ciencias del Deporte y Recreación de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP).



El agente especial deberá entregar un informe pormenorizado del estado de la investigación y seguirlo haciendo de manera periódica, de tal forma que se tenga conocimiento constante de las diligencias y de ésta forma garantizar que se arribe a la verdad de los hechos.



(Lea también: ¡Ojo! Estas son las noticias falsas que no debe creer sobre el paro).



EL TIEMPO

En otras noticias del día

- Piden rigurosidad en cifras de desaparecidos y muertos en movilización



- Denuncian que policías bajaron de camión y dispararon a manifestantes



- Piden a la Corte declarar desacato de fallo que protegió la protesta