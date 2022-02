La coalición del Pacto Histórico en el departamento de Bolívar se quedó por fuera de las justas electorales a Cámara de Representantes.



“No hay lista porque dos de los partidos que firmaron el aval para la coalición el día 13 de diciembre del año pasado, no firmaron la nueva lista, la cual encabezaba la líder palenquera Diorina Hernández. En la nueva lista no aparecía la excongresista Sandra Villadriego”, explica Javier Marrugo, quien era cabeza de lista de esta colación por Bolívar, en una primera lista.



Tutela elevada por la excongresista Sandra Villadriego

El Pacto Histórico se queda así por fuera de la contienda por Cámara luego de que los representantes legales de los partidos Ada y el Partido Verde no firmaran la nueva lista, cuyo plazo para la inscripción ce cerró el pasado 13 de febrero.



A la excongresista Sandra Villadiego la respalda el partido ADA, pero fue muy criticada la inclusión de Villadiego quien fue pareja sentimental de un parapolítico condenado.



Esta coalición va por la Presidencia de la República con Gustavo Petro.



“El partido ADA no ha salido pero no firmó la nueva lista”, explica Javier Marrugo,



“En la nueva lista salió Sandra Villadiego e ingresó la líder Diorina Hernández. Los partidos podrían haber firmado la coalición indistintamente que estuvieran sus candidatos o no, pero no lo hicieron”, añade Marrugo,



No obstante, en una paradoja de la política colombiana, una tutela, elevada por la excongresista Sandra Villadriego, podría otra vez poner en competencia por Cámara al Pacto Histórico. La última palabra la tiene un juez.

Todo listo para la primera jornada electoral del año

El próximo domingo 13 de marzo se llevarán a cabo las elecciones de senado y cámara de representantes en Colombia, y las consultas interpartidistas previas a las votaciones presidenciales de junio.



El censo electoral: 38′819.901 colombianos están habilitados para votar a Congreso

De esos, 18′788.046 son hombres y 20′031.855 son mujeres.



En todo el país hay 112.009 mesas de votación ubicadas en 12.512 puestos de votación a lo largo del país para la elección ordinaria y para los comicios de las 16 circunscripciones de paz se dispusieron 4.525 mesas, distribuidas en 1.966 puestos de votación que estarán ubicados en zonas rurales de 167 municipios de 19 departamentos.



Cartagena

