Desde Santa Marta, el senador Gustavo Bolívar insistió en la necesidad de sacar adelante en el Congreso de la República su propuesta de legalizar las drogas como la marihuana y la cocaína como una estrategia radical para acabar el negocio ilegal del narcotráfico en el país.



(Le puede interesar: Video: empleado de exclusivo hotel de Cartagena se peleó con varios huéspedes)

Bolivar, quien participa en el segundo encuentro de los congresistas del Pacto Histórico y aliados del presidente electo Gustavo Petro, dijo que la única manera de acabar con los grupos criminales y que no surjan nuevas organizaciones es que el Gobierno Nacional asuma la venta y regulación de todas las sustancias psicoactivas.

Mientras no se legalicen las drogas, lo que se haga será un esfuerzo perdido o letra muerta. Se desmantelará un cartel y surgirá otro, porque simplemente el negocio sigue vigente y es rentable FACEBOOK

TWITTER

"Mientras no se legalicen las drogas, lo que se haga será un esfuerzo perdido o letra muerta. Se desmantelará un cartel y surgirá otro, porque simplemente el negocio sigue vigente y es rentable", expresó Bolívar.



El congresista explicó que los proyectos legislativos que presentó recientemente buscan precisamente la regulación de la marihuana recreativa y otro más osado es que la comercialización de la cocaína sea permitida en Colombia.



Gustavo Bolivar reconoció que la segunda iniciativa es "bastante difícil de aprobarse porque debe abordarse desde una visión multilateral de varias naciones".



(Además: Esta es la propuesta de reforma del Congreso que radicó el Pacto Histórico)



No obstante, considera que si los países progresistas de Latinoamerica que sufren con el flagelo se unen en este mismo propósito, podría convertirse muy pronto en realidad la comercialización libre de todo tipo de sustancias alucinógenas.



"Si no la regulamos, igual seguirá haciendo daño. Está comprobado estadísticamente que el negocio del narcotráfico mata más gente que la misma cocaína", sostuvo Bolívar.



Finalmente el senador del Pacto Histórico expuso que al legalizarse las drogas, el paso siguiente sería regular la venta y calidad de la misma. "Eso tarde que temprano se va a legalizar y si lo hacemos pronto será mejor en materia de muertes", anotó el senador del Pacto Histórico.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv