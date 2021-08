Hay que ejecutar los proyectos si se quiere desarrollar el agro

En una cosa estuvieron de acuerdo los asistentes al tercer foro regional ‘Construcción y agricultura presentes en la recuperación económica y social desde las regiones’, que esta vez se ocupó del Pacífico colombiano: es hora de ejecutar los presupuestos y proyectos asignados para pasar de los anuncios a la acción.

El tema fue centro de las deliberaciones porque la consejera presidencial para las Regiones, Ana María Palau, señaló que el Gobierno Nacional está comprometido con las vías de cuarta y quinta generación, asignó 500.000 millones de pesos para invertir en la vocación productiva de la región y hoy está ejecutando 397.000 millones de regalías en la construcción de casi mil kilómetros de vías terciarias para potenciar la vocación productiva de los cuatro departamentos.



Para el Cauca es clave la vía de cuarta generación, la doble calzada Santander de Quilichao-Popayán, pero ya hace seis años de los anuncios y a la fecha no se ha puesto ni una sola piedra, informó Elías Larrahondo, gobernador del departamento.



“Es cierto, este gobierno pasará a la historia como el que más plata le ha destinado a las carreteras terciarias del sector agropecuario, pero se requiere que se construyan las carreteras, porque si la plata se queda sin ejecutar, eso va a ser un problema; el incumplimiento de promesas y un sinsabor con la falta de conectividad rural”, advirtió Jorge Enrique Bedoya, el presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultores (SAC).



“Encontramos que del presupuesto nacional el 83 % está dirigido a obras de infraestructura de transporte, que es una cifra absolutamente relevante. Sin embargo, aunque un poco menos del 72 por ciento son recursos que están comprometidos, el porcentaje de ejecución a duras penas nos llega al 22 por ciento”, dijo María Isabel Alvarado, la directora seccional de la Cámara Colombiana de Infraestructura. “Ahí está la tarea por hacer, no solo son megaproyectos, sino también vías terciarias, puertos, incluso de cabotaje”, afirmó.



Durante los dos paneles en los que se habló de desarrollo y agricultura, los gobernadores recordaron que el 40 por ciento de la población del Pacífico vive en zonas rurales, y de ahí la necesidad de que todas las soluciones apunten a la conectividad y el desarrollo productivo del agro.

En casos como el de Chocó, donde, además de la falta de recursos, hay problemas de orden público, el gobernador, Ariel Palacios, sugirió que las vías se ejecuten con el apoyo de la Fuerza Pública, a través del batallón de ingenieros, que debe asumir la construcción, “porque de lo contrario vamos a tener contratistas que desde Bogotá reciben los contratos, pero que nunca van a poder ejecutar en el territorio”.



Durante el foro se planteó la necesidad de acudir a las obras por impuestos, al fortalecimiento de los municipios fronterizos, a la apuesta por la internacionalización y al mejoramiento de los puertos del Pacífico. “Estamos en acercamientos para mirar la vocación del puerto de Tumaco y el mejoramiento a través de todos los muelles y puertos sobre los municipios del litoral del Pacífico”, explicó Jhon Rojas, gobernador del departamento de Nariño.



“Somos unos convencidos de que el crecimiento pasa por el sector agrícola, pero sobre todo para que potencialicemos en esta agenda la internacionalización que el Gobierno Nacional está planteando con los tratados de libre comercio con la Unión Europea, Estados Unidos y Corea, que dejan ventajas en el sector agrícola”, dijo la secretaria general de la Gobernación del Valle, María Leonor Cabal.

Vías, vivienda y gestión del suelo, claves para desarrollar el Pacífico

Impulsar, terminar y cerrar los grandes proyectos de infraestructura que están en ejecución en el Pacífico colombiano fue el compromiso del Gobierno Nacional durante el panel ‘Construcción de infraestructura urbana, vivienda y desarrollo vial’, que se realizó en el foro regional promovido por la Federación Nacional de Departamentos (FND).



Según la alta consejera presidencial para las Regiones, Ana María Palau, desde Compromiso Colombia se destinaron 48 billones de pesos para el Pacífico en infraestructura de transporte, proyectos minero-energéticos, en agro y en comercio exterior, y la decisión es trabajar en el propósito de “sacar y culminar con todo ahínco los grandes proyectos de infraestructura”.



“Somos convencidos de que los proyectos de infraestructura jalonan el desarrollo de las regiones”, dijo Germán de la Torre, gerente de la Concesionaria Vial Unión del Sur.

Desde Camacol, la gerente seccional del Valle del Cauca, Alexandra Cañas, aseguró que además de los grandes proyectos de infraestructura, es clave tener en cuenta la vivienda. “En las regiones se desconoce el potencial de la gestión del suelo como parte del ordenamiento territorial y como eje fundamental para el desarrollo, no solo urbano, sino económico”, dijo.

Recordó que “una hectárea de suelo habilitado genera 576 empleos, cada hectárea urbanizada lleva a una inversión de 25.000 a 30.000 millones de pesos y cada hectárea urbanizable genera cerca de 730 millones de pesos en tributo en el primer año, y luego de manera perpetua, 144 millones en impuestos prediales para los municipios”.



Ximena Solanilla, presidenta ejecutiva de la constructora Solanillas, dijo que es necesario fortalecer los subsidios porque con el éxito en vivienda de interés social se pasó de una necesidad de 30.000 a 60.000 subsidios, y la vivienda ayuda al empleo, a la vida digna y a la seguridad.



José Luis Diago Franco, rector de la U. del Cauca, pidió que mientras terminan las grandes inversiones se piense en formas alternativas de potencializar a la comunidad y contó que se está promoviendo un plan piloto para incentivar la economía del trueque.

Sector agropecuario necesita conexión vial y digital

Los departamentos de Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca requieren con urgencia apoyo del Gobierno Nacional para garantizar la conectividad vial y digital que permita impulsar el desarrollo del sector agropecuario en el Pacífico colombiano.



Esa es una de las conclusiones más destacadas del panel ‘Agricultura, conectividad y desarrollo’ del foro regional promovido en Cali por la Federación Nacional de Departamentos (FND) y que contó con la participación de expertos de la academia, los gremios y los gobiernos nacional y departamentales.



En el diálogo participaron el viceministro de Relaciones Políticas, Juan Pablo Díaz Granados; el gobernador del Chocó, Ariel Palacios; la secretaria general de la Gobernación del Valle, María Leonor Cabal; el presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultores, Jorge Enrique Bedoya; la directora seccional de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, María Isabel Alvarado, y el rector de la Universidad del Valle, Édgar Valera.

Sector agropecuario requiere conectividad vial y digital. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Con conexión vial, los diferentes expertos se refirieron a la necesidad de que se construyan las vías terciarias en los cuatro departamentos, que son prioritarias para sacar los productos del campo y reducir los costos de transacción de los alimentos, y muchas de las cuales tienen asignados recursos de regalías.



Se requiere invertir en “circuitos productivos donde la conectividad haga disminuir los costos transaccionales para los agricultores”, afirmó la secretaria general de la Gobernación del Valle.



“El sector agropecuario demostró ser esencial para la generación de la alimentación de los colombianos y para mantener la paz y la estabilidad social en muchos municipios del territorio colombiano”, dijo el presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultura, al señalar que es fundamental que las inversiones en vías terciarias se ejecuten y no se queden solo en las cuentas de Planeación Nacional.



En el tema de la conexión digital, los participantes estuvieron de acuerdo en que es vital, no solo para el acceso a la educación de la población del Pacífico en general, sino para promover la transformación productiva, como propuso el rector de la Universidad del Valle, Édgar Valera, al referirse a la necesidad de generar “capacidades de formación pertinente para el desarrollo rural”.



“En este momento, el porcentaje de conexión a internet es del 13 % en el Chocó, y si usted va a la Gobernación, es pésima”, contó el gobernador del Chocó, Ariel Palacios, al apoyar esta propuesta. Su departamento, además, es uno de los más afectados con la falta de vías no solo de alta generación, sino de conexión primaria.



“Necesitamos conectividad digital para apropiar tecnologías agrícolas que nos hagan dar un salto en este proceso de productividad y competitividad que requiere el país”, dijo María Leonor Cabal.



“El agro colombiano está llamado a ser el gran protagonista del crecimiento económico de la nación”, afirmó el viceministro de Relaciones Políticas. “La instrucción del presidente Iván Duque es ejecutar todos los recursos”, aseguró.