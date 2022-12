El miedo se apoderó del hospital San Miguel, en López de MIcay, en el litoral de Cauca, por cuenta de un incendio que arrancó en una de las viviendas aledañas.



La conflagración comenzó en una casa, a unos metros del hospital y alcanzó las instalaciones de donde enfermos y médicos tuvieron que salir corriendo para ponerse a salvo de las llamas.



Entre los pacientes había una mujer embarazada con amenaza de aborto y otra con gastritis. En medio de la emergencia se trasladaron a una casa cercana del hospital y posteriormente se les dio remisión a la embarazada y a la persona con gastritis se le mandó manejo en casa, quedando pendiente su seguimiento.

El caso sucedió en el barrio Santander, a las 11 de la noche del pasado domingo 18 de diciembre, cuando la gente dormía.



La casa quedó completamente destruida.



El fuego consumió insumos, equipos y gran parte de la estructura de la institución de salud.



Pese a la intensa conflagración, no se reportaron personas fallecidas o heridas.



El secretario de Gestión del Riesgo del Cauca, Wísner Cortés, dijo que en la vivienda que fue consumida por las llamas, residían tres familias, quienes aunque ningún integrante resultó herido, lo perdieron todo.



Las otras dos familias de las otras viviendas resultaron con afectaciones parciales.



“No se conocen los hechos que ocasionaron el incendio. Son material de investigación de los organismos de socorro que hoy se encuentran en el sitio”, afirmó el funcionario.



Wánner Suárez, alcalde de López de Micay, señaló que, los bomberos en esa localidad, no cuentan con vehículos ni herramientas para atender este tipo de emergencias e hizo un llamado al Gobierno Nacional para dotar a los organismos de rescate del municipio con los elementos necesarios para atender estas situaciones.



POPAYÁN