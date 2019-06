Joven espera hace 40 días que EPS autorice operación de vida o muerte

El drama que vive Yanis Peña Salas, joven de 27 años de edad y madre soltera, oriunda de Fundación (Magdalena), cumplió 40 días cuando a causa de un fuerte dolor de cabeza ingresó a un centro asistencial de ese municipio, y remitida al Hospital Julio Méndez Barreneche de Santa Marta.

El neurocirujano Humberto Caiaffa diagnosticó se trataba de aneurisma, pero ordenó unos exámenes más específico (panangiografía,) que no realiza el Hospital por no contar con los equipos. Fue remitida a la Clínica Mar Caribe de Santa Marta, para lo que se requería de la autorización de la EPS Emdisalud, a la cual está afiliada. Aquí comenzó el drama de la joven que debió esperar nueve días a que llegara la autorización.



“Es un aneurisma gigante, que se encuentra dañando el tercer par craneal derecho, que corresponde a la lesión a nivel del ojo que tiene la paciente, quien persiste con las cefaleas, pero con las cifras tensionales normalizadas”, manifiesta Andrés Todaro, médico del hospital.



Tras el diagnóstico, el Hospital Julio Méndez Barreneche, el 14 de mayo se solicitó a la EPS Emdisalud el traslado a otra entidad donde contaran con los servicios y procedimientos que Yanis requiere, y cuya intervención está por el orden de los 45.600.000 de pesos.

Reclamo de la gobernadora

Una vez conoció el caso, la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes, le exigió a la EPS Emdisalud que cumpla con la atención oportuna de la paciente, madre soltera de escasos recursos, quien requiere con urgencia una intervención quirúrgica para salvar su vida.

“Emdisalud EPS en el Magdalena no cumple con oportuna atención a sus afiliados. 40 días han pasado para entregar una autorización a una paciente que requiere de un procedimiento para salvar su vida. He hablado con el Presidente de la República, el Superintendente de Salud para que tomen cartas en el asunto. No podemos seguir con estas EPS que violan derechos de las personas y atentan contra la vida de sus usuarios. Si no pueden prestar un buen servicio que se vayan del Departamento”, señaló la Mandataria Departamental.



Anselmo Hoyos, secretario de Salud del Departamento, calificó a Emdisalud como una empresa muy mal calificada en el Magdalena, que no presta el servicio de manera oportuna y que no tiene la credibilidad por parte de las IPS para brindar una atención con cargos a deudas pagaderas a 60 o 90 días. "Ellos necesitan que haya un pago anticipado por lo menos del 50 por ciento del valor del tratamiento", dijo.



En la actualidad son 38 mil usuarios que tiene la EPS Emdisalud en el Magdalena, en municipios como Fundación, El Banco, Chivolo y Zona Bananera.



Por su parte Nayara Vargas, Defensora del Pueblo del Magdalena, anunció una reunión para analizar el número de reclamos y todos los casos donde se reporten este tipo de situaciones.



“Por la tramitología está peligrando la vida de la paciente, estamos evidenciando una falla en el servicio por parte de la EPS y queremos a partir de este caso, cobijar a una gran cantidad de afiliados que pueden estar sufriendo estas vulneraciones”, subrayó Vargas.



“Llevamos 40 días en Santa Marta, además del tiempo que estuvimos en el Hospital de Fundación. Primero a la espera de la panangiografía, ahora por la cirugía, es un viacrucis grande que he tenido, solo Dios sabe las puertas que he tenido que tocar. He ido a la procuraduría, defensoría, personería, he ido a los juzgados, pero la empresa Emdisalud ha sido muy dura en este caso”, manifestó desesperadamente Yesenia Salas, madre de Yanis, quien pareciera esperar solo un milagro.



REDACCIÓN CARIBE.