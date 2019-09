La trágica muerte de un colombiano en una paradisíaca playa europea

Misael Muñoz y Ángela Padilla, padres de Pablo Muñoz, quien murió ahogado en la Isla de Malta (Europa), solicitan ayuda a las autoridades diplomáticas colombianas en ese país para avanzar los trámites de repatriación de su cuerpo y darle cristiana sepultura en su tierra natal Zapatosa, corregimiento del municipio de Tamalameque, Cesar.

“Estamos adelantando los requisitos pertinentes para agilizar la repatriación. Él había adquirido un seguro que cubría todos los gastos para casos como estos, incluso, incluye pasajes para nosotros. Quise ir para dialogar con sus compañeros sobre lo sucedido, pero por problemas de salud nos tocó cancelar el viaje” aseguró, Ángela Padilla, madre del fallecido.

Pablo Muñoz Padilla, el colombiano de 25 años que murió en Malta. Foto: Archivo particular

Pablo tenía 25 años, era administrador de empresas de la Universidad Popular del Cesar, se había trasladado a Malta para perfeccionar el idioma inglés, y murió el pasado 12 de septiembre, arrasado por las aguas de Coral Lagoon, una paradisíaca piscina de agua natural, localizada en la parte norte de la isla.

“Ese día quiso celebrar su cumpleaños con dos de sus amigos. Según me cuentan, deberían nadar unos 500 metros a mar abierto. Aparentemente, el mar estaba tranquilo y se lanzaron. El problema fue que las aguas no lo dejaron avanzar. Fue muy difícil pedir ayuda porque ellos no dominaban muy bien el inglés, cuando quiso venir la guardia costera ya mi hijo se encontraba en el fondo del mar .Uno de sus compañeros, logró agarrare de una roca y lo pudieron rescatar”, le contó a EL TIEMPO la entristecida mujer.

Según informó el medio local Times of Malta, la Policía de la Isla dijo que el el joven murió después de enfrentar dificultades mientras nadaba.



El reporte oficial señala que Pablo y sus amigos fueron reportados como desaparecidos a las 4.35 de la tarde y que tras realizar una búsqueda exhaustiva, la Fuerzas Armadas pudieron rescatar con vida a un joven colombiano de 24 años de edad.



El medio de Malta también comunicó que el otro joven que estaba con el grupo, un mexicano de 29 años de edad, se salvó gracias a que se agarró de un acantilado.

Pablo era administrador de empresas. Foto: Archivo particular

Los sobrevivientes también fueron asistidos por miembros del Departamento de Protección Civil de la Isla. .



Pablo es esperado por sus familiares y amigos en Zapatosa para rendirle un tributo y será sepultado en el cementerio central de esta localidad.



“Él era el segundo de mis hijos, era un excelente ser humano. Su sueño era desempeñarse en su carrera pero en todas las entrevistas de trabajo le solicitaban el idioma inglés, y el afán de adquirir un buen trabajo, lo llevó a ese lugar” dijo compungido, su padre, Misael Muñoz.

LUDYS OVALLE JACOME

Para EL TIEMPO