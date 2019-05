Archivos X Colombia: ¿qué hay detrás de los 'avistamientos' de ovnis?

Aunque la ciencia no ha hallado evidencias sobre la existencia de seres en otros planetas, esta búsqueda no deja de ser un objeto de estudio por parte de astrónomos, astrofísicos y otros interesados en indagar si hay vida más allá de la Tierra.



Incluso, desde 1950, la Fuerza Aérea de Estados Unidos creó el denominado Proyecto Libro Azul en el cual se dedicó a la recopilación y análisis de sucesos que tienen que ver con objetos voladores no identificados (ovnis), para determinar si representaban una amenaza para el país.



Los ovnis, explicó Germán Puerta, director del Planetario de Bogotá, son todos los fenómenos aéreos que el observador no puede identificar su naturaleza.



“Son un fenómeno muy común. Ver algo que no se sabe qué es puede suceder en cualquier momento, pero los análisis concluyeron que estos casos pueden ser explicados como sucesos astronómicos, meteorológicos e incluso artificiales, teniendo en cuenta que ahora hay satélites y drones que podrían llegar a confundir a personas”, manifestó Puerta.



Estos episodios de avistamientos ovnis empezaron a llamar la atención, precisamente, desde los años 50. El fenómeno no solo se quedó como un tema de análisis exclusivo en Estados Unidos y Europa, pues en Colombia también se reportaron casos, como detalla el propio Proyecto Libro Azul.



Esteban Cruz, en su libro ‘Expedientes X Colombia’, mostró al menos dos casos que se reseñan por la Fuerza Aérea de Estados Unidos en esa recopilación. Uno de ellos sobre unas esferas sobre un buque de la Armada en 1959 y otro acerca de una luz que flotaba cerca de la pista del aeropuerto El Dorado de Bogotá, en 1969.



La realidad sobre qué pudo haber sido sigue siendo un misterio, pero –según Puerta- hay casos que son tan contundentes que prueban que el fenómeno ovni es real, “pero eso no quiere decir que estos tengan origen extraterrestres o naves tripuladas de otros mundos; eso no tiene ningún sentido. No hay evidencia de que eso sea así”, añadió.



Algunos casos que han despertado la curiosidad de expertos y siembran interrogantes en quienes los vieron son narrados por EL TIEMPO en este especial ‘Archivos X de Colombia’, el cual consta de seis episodios analizados por conocedores del tema ovni y testigos de los hechos.