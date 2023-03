Tras el accidente del pasado domingo en aguas del Parque Tayrona, y en el que murieron ahogadas dos turistas, cabe indicar que la zona tiene playas que son un encanto, pero también otras de fuerte oleaje y corriente que se convierten en un riesgo para los visitantes.



En varias ocasiones, hombres y mujeres han perdido la vida ahogados por hacer caso omiso de las banderas rojas que significan que las playas están restringidas y se bañan a pesar de ser altamente peligrosas por la fuerte marea.

En los últimos tres años, cuatro turistas han fallecido ahogados en diferentes playas del Parque Tayrona. Algunos familiares han denunciado que las tragedias se han desatado por la falta de salvavidas en la zona.



No obstante, Parques Naturales ha respondido señalando que este tipo de accidente ocurren principalmente por la imprudencia de los bañistas.



Como Diego Brigger de 36 años y Kim Anne Nilluis de 22 años fueron identificados los dos turistas de nacionalidad Suiza que fallecieron por ahogamiento en el sector de Playa Brava, zona con restricciones para el baño de turistas del Parque Nacional Natural Tayrona, en enero del 2019.



Igualmente, el bogotano César Augusto Bolaños Barriga de 33 años, en marzo de 2021, disfrutaba de un baño en el mar en Cabo San Juan, cuando sufrió un calambre en la pierna, y de acuerdo a su familia no hubo personal de rescate y primeros auxilios que pudieran salvarlo.



Ese mismo año, en el mes de julio, también se ahogó José Hugo Rubio Peña en Playa Bonito Gordo. Sobre esta tragedia, indicaron que no hubo la asistencia adecuada para evitar que un paseo resultara mortal.



Este domingo 5 de marzo, Gloria Amparo Ortiz Montoya, de 58 años de edad, oriunda de Pereira, y María Camila Navales Duque, de 20 años, natural de Cartago, Valle del Cauca, se convirtieron en las últimas dos victimas por inmersión en las aguas del Tayrona, cuando la lancha que las transportaba sucumbió por el fuerte oleaje y los 24 pasajeros cayeron al mar. Pese a tener los chalecos salvavidas, las mujeres fueron arrastradas por la fuerte corriente del mar.



Ante estas situaciones, en la reserva natural se ha aumentado el número de salvavidas, rescatistas, personal de primeros auxilios y ambulancias precisamente para lograr una mejor reacción en caso de presentarse alguna emergencia con los visitantes.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv