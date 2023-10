Otro robo de motocicleta en patios de Santa Marta; ya son seis los afectados

En agosto de este año, la ciudad de Santa Marta estalló un escándalo que involucraba la misteriosa desaparición de cinco motocicletas y un vehículo de los patios de Tránsito de la ciudad.



Si bien las alarmas se encendieron tras un informe de los vigilantes que apuntaba a un directivo de la oficina de movilidad como presunto implicado en estos robos, hasta la fecha, la única medida tomada ha sido su destitución de su cargo, siendo identificado como Franklin Carreño, Líder de Programas de la Secretaría de Movilidad.

Sin embargo, mientras los afectados por estos misteriosos hurtos continúan esperando respuestas, un nuevo caso se ha sumado a la lista en las últimas horas. Se trata de Frank Lucero, un joven comerciante que, esta semana, se acercó a las oficinas de tránsito para realizar los trámites necesarios para recuperar su motocicleta. Para su sorpresa, le informaron que su vehículo no aparecía en los registros de los patios de Tránsito.



El comerciante detalló que su motocicleta había sido inmovilizada en enero de 2022.



No obstante, solo comenzó a realizar los trámites para su liberación tras recibir una notificación de un comparendo en Bogotá, donde extrañamente se encontraba circulando su vehículo. Al investigar el comparendo, en las oficinas de tránsito le informaron que eran un error, lo que lo llevó a acercarse a los patios de Tránsito.



La sorpresa fue aún mayor cuando le comunicaron que su moto no figuraba en la base de datos de vehículos ingresados.



Frank Lucero dijo que “he iniciado el proceso de reclamación de la motocicleta y estoy decidido a llegar hasta las últimas consecuencias por este robo descarado”.



Ernesto Castro, director de movilidad, manifestó que no tenía información oficial sobre este incidente, pero se comprometió a llevar a cabo las investigaciones necesarias para determinar el paradero de la motocicleta.



En caso de que se confirme que la moto ha sido robada, el afectado se sumará al grupo de víctimas a las que se les responderá por la pérdida sufrida.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

En X: @rogeruv