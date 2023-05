Siguen en aumento la cifra de muertes por desnutrición en La Guajira, el último caso reportado corresponde a una menor de ocho meses en zona rural del municipio de Manaure.



De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, en la semana epidemiológica del 7 al 13 de mayo se reportan 27 casos. El caso fue denunciado por la Asociación Shipia Wayuu peticionaria de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras asegurar que los niños y niñas wayu viven permanentemente una violenta guerra contra el hambre y la sed.



Los #NiñosNiñaWayuu viven permanentemente una violenta guerra contra el Hambre y la Sed #ExterminioFisicoYCulturalSilencioso @petrogustavo @infopresidencia @CancilleriaCol Hoy lloramos otra víctima de la Desnutrición, incumplimiento e indolencia del Estado Colombiano… pic.twitter.com/BZ6nQNYh3h — Asociac Shipia Wayuu (@shipiawayuu) May 23, 2023

Según la Asociación la menor, era oriunda del corregimiento de Musichi y se encontraba afiliada al sistema de salud a través de la EPSI Anas Wayú.



A través de sus redes sociales le pidieron al presidente Gustavo Petro, de que “es hora de tomar decisiones de fondo y trascendentales para salvaguardar la vida de los niños, niñas y adolescentes wayú”.



Al tiempo que le dijeron que “no más discursos disfrazados de soluciones a la tragedia humanitaria que viven las comunidades o caravanas de funcionarios que solo vienen a comisionar y pasear a nuestro territorio. El Incumplimiento y Desacato a la Sentencia Judicial ya surtió el trámite Honorable Corte Constitucional”.



La Asociación está conformada por 1.166 autoridades indígenas, quienes se unieron a 1.750 comunidades aliadas en cuatro municipios para promover el desacato de la sentencia T-302 de 2017 que amparó los derechos fundamentales de los niños wayú al agua potable, la salud y la seguridad alimentaria, entre otros.



Este deceso coincidió con la visita a La Guajira de la Primera Dama de la Nación Verónica Alcoser, quien estará hasta el próximo jueves. En un primer recorrido estuvo en Tawaira, acompañada del director de la primera infancia y Adolescencia del ICBF Álvaro González y la directora de Prosperidad Social Cielo Rusinque.



En vídeo quedó grabado cuando Alcocer se refirió a la directora de Prosperidad Social asegurando que “es la encargada de una de las entidades que nos va a colaborar en mirar cómo podemos nosotros llevar el mensaje a Bogotá y darle solución pronta a lo que ustedes crean que es la prioridad y que todos sabemos”.



Lo que desalienta a las comunidades indígenas que ya están cansadas de recibir tantas visitas durante los últimos siete años, entre esas, cuatro del propio presidente Gustavo Petro, sin que hasta ahora se traduzcan en resultados que reduzcan las cifras de mortalidad.



Sobre el caso, el gerente para La Guajira nombrado por el Gobierno Nacional para atender la crisis humanitaria Luis Gómez Pimienta, indicó que no cuenta con presupuesto propio, ni oficina, lo que ha logrado realizar es por la solidaridad y apoyo de otros actores.



Gómez, advirtió que si no se abordan los determinantes socioeconómicos y la corrupción “se van a seguir muriendo los niños, el Estado tiene que corregirlo”.



Para Gómez, lo fundamental en estos momentos es una puja conceptual entre el Gobierno Nacional, los entes territoriales y las comunidades indígenas para la ejecución del plan de choque que ordena la sentencia T -302 de 2017, el cual no se ha podido implementar.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha