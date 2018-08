Alerta por riesgo en otro edificio de los Quiroz en Cartagena

Un estudio de ingeniería contratado por los habitantes del edificio multifamiliar Portal de Blas de Lezo I, de Cartagena –vecino de la construcción que se desplomó hace un mes y dejó 21 personas muertas–, determinó que la edificación presenta, entre otros problemas, estructura con poca densidad de concreto. El edificio, hoy habitado, también es una obra de los cuestionados hermanos Quiroz.

“Las fisuras en los muros del edificio se deben principalmente a la falta de rigidez de las losas de entrepiso, por la dimensión que tienen y la poca densidad de los concretos”, son algunas de las críticas que hace el estudio.



Para Jorge Mendoza Diago, director de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, es urgente que el Distrito asuma labores de prevención sobre las comunidades de este edificio y de una veintena que fueron edificados en la ciudad con licencias ilegales.



Varias familias ya abandonaron la edificación, la cual presenta grietas, y esperan una voz del Distrito. No obstante, aún no entablan denuncias contra los constructores de la obra.

“Las dimensiones de las zapatas cuadradas o centradas son menores a las normalmente recomendadas para un edificio de cinco pisos en adelante, las cuales deben ser mínimo de 2,50 metros por 2,50 metros por 0,50 metros. Por lo anterior, se puede suponer que las dimensiones de las cimentaciones estudiadas no se cumplen desde el punto de vista geotécnico para esta edificación”, señala otro aparte del estudio.



El edificio Portal de Blas de Lezo I, que fue levantado con licencia falsa, según el Distrito, además presenta fugas de gas y grietas en baldosas que evidencian que bases y placas no quedaron bien construidas.



El constructor de esta obra es Wilfran Quiroz, el mismo responsable de la obra Portal de Blas de Lezo II, que se desplomó en los últimos meses. Aún no hay responsables tras las rejas.



