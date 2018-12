¿Por qué quedó libre capitán de la Policía señalado de abuso sexual?

En libertad quedó este viernes el capitán de la Policía Eduardo Andrés Merchán Prieto, sindicado de haber abusado sexualmente de la teniente Kelly Johana Sierra dentro del comando central en Valledupar el pasado 24 de noviembre durante una fiesta de la institución.

La decisión del Juez Segundo Penal con Función de Control de Garantías en Valledupar y que no fue apelada por la Fiscalía General de la Nación, determinó que el oficial no es un peligro para la sociedad y que seguirá vinculado a la investigación en su contra por abuso sexual. Deberá presentarse ante las autoridades cada vez que haya un requerimiento al respecto.



El juzgado también precisó que el capitán Merchán Prieto no podrá acercársele a la teniente Sierra, y que por el momento tiene prohibido salir del país.



Ante la determinación, luego de una prolongada audiencia realizada este viernes en la capital del Cesar, el abogado defensor de la teniente, Nixon Forero, manifestó que, quizás, pudo haber falencias por parte de la Fiscalía en la sustentación de las pruebas, pues el miembro de la institución que conocía todos los detalles del proceso no asistió por estar de vacaciones y que, en cambio, fue enviada otra persona en su lugar.



Forero explicó que lo que viene en el proceso judicial será reunirse con la teniente Sierra y el equipo de abogados que la asesora desde hace varias semanas, para analizar lo dicho por el Juez y ver qué acciones judiciales entablarán.



En una primera charla sostenida con este diario, Forero señaló que el capitán no asistió a una audiencia de conciliación el pasado 12 de diciembre, en la Fiscalía en Valledupar, a la cual había sido citado por la defensa de la teniente.



Por su parte, el capitán Merchán Prieto, no se allanó al cargo de acceso carnal violento que le imputó la Fiscalía General de la Nación y se declaró inocente de todo lo que se le acusa.



El oficial señalado, quien según información de la Policía del Cesar se habría presentado voluntariamente en el Comando del Departamento de Policía Guajira, aseguró que ya interpuso una denuncia contra la teniente Sierra por injuria y calumnia. También denunció que lo argumentado por la mujer es una falsedad y que está a la espera de las pruebas que logren recolectar la Fiscalía y las autoridades competentes.



Por ahora, Nixon Forero comentó que a raíz del acontecimiento que ha levantado polémica a nivel nacional, “la teniente Kelly Sierra no ha podido conciliar el sueño, toma antidepresivos y teme salir a la calle”.



REDACCIÓN CARIBE