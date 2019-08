Corantioquia confirma que oso no saldrá de zoológico de Medellín

La Corporación Autónoma Regional de Antioquia (Corantioquia) aseguró que el oso de anteojos que se encuentra en cautiverio en el zoológico Santa Fe de Medellín no será devuelto a la vida salvaje debido a que no se le considera apto para sobrevivir en esa situación.

El pronunciamiento de esta autoridad ambiental se dio luego de que un alto tribunal de Medellín rechazara el 'habeas corpus' que un abogado defensor de los derechos de los animales interpuso para exigir la libertad de este mamífero. Ahora, el abogado tiene hasta el 16 de agosto para apelar este fallo.



El oso, conocido como Remedios por quienes lo rescataron en el municipio antioqueño del mismo nombre, fue entregado a Corantioquia en diciembre de 2017.



En ese entonces el animal tenía dos meses de edad y presentaba un cuadro de anemia y diarrea, por lo que el equipo de fauna silvestre de esta entidad lo entregó al zoológico Santa Fe de Medellín, lugar que contaba con la infraestructura requerida para tratar al oso.



A día de hoy, el oso tiene dos años de edad y pesa más de 70 kilogramos, se encuentra en óptimo estado de salud y ya no es considerado una cría sino un oso joven.

Para Corantioquia el animal no tiene nombre y en zoológico tampoco se le concedió uno. Foto: Cortesía Corantioquia

“Este animal presenta un comportamiento altamente amansado y estresado debido al tiempo que pasó con la familia, por lo tanto es incierto el éxito de un proceso de reintroducción al hábitat”, explicó la directora general de Corantioquia, Ana Ligia Mora.



La entidad está en un proceso, con asesoría de expertos internacionales, para evaluar en cuánto tiempo el oso podría regresar a su hábitat, sin embargo no es posible dar una fecha de cuándo podría ser devuelto a la vida salvaje.



Según el Ministerio de Ambiente, un animal en cautiverio no puede ser liberado a no ser que los estudios indiquen que está en toda la capacidad para sobrevivir con éxito en su hábitat.

NACIÓN