Oscuridad en El Rodadero: Un problema que afecta la seguridad y la imagen turística

Una parte significativa del recién remodelado camellón de El Rodadero, en Santa Marta, permanece a oscuras debido a problemas en el alumbrado público, situación que persiste desde el año pasado.



Tanto el gobierno saliente como el entrante no han presentado soluciones a este inconveniente que afecta el orden y la seguridad en uno de los lugares turísticos más concurridos de Santa Marta.

Propios y visitantes al caminar por el camellón se exponen a ser víctimas de la delincuencia o encontrarse con prácticas obscenas. Comerciantes de la zona aseguran que la oscuridad es aprovechada por vendedores de droga y ladrones, afectando la seguridad.

“En esta parte sin iluminación no hay ley ni orden. Las personas se comportan mal y hacen lo que quieren. Los más afectados son los turistas que quedan expuestos a toda este panorama”, señaló Alberto Guerrero, comerciante de El Rodadero.



Los dueños de establecimientos reportan una disminución en las ventas y expresan que, a pesar de las denuncias y requerimientos, no reciben la debida atención de las autoridades ni el gobierno.



Una turista que recientemente estuvo por el camellón lamentó que no pudo disfrutar plenamente de este atractivo debido a esta problemática.



“Volví a Santa Marta con mis nietos para mostrarles el paraíso que esconde este rincón de nuestra Colombia, soñaba con que vivieran el sentir de las brisas mientras se disfruta de una buena parranda vallenata, pero lastimosamente no se pudo, porque significaba exponernos”, manifestó una turista.



Las deficiencias en El Rodadero han sido tema recurrente en el Concejo de Santa Marta, destacando la necesidad de una intervención urgente.



El concejal Juan David Vergel se pronunció recientemente en redes sociales, rechazando el estado actual del sector turístico.



“La belleza de la ciudad merece ser disfrutada y apreciada en todo su esplendor, necesitamos iluminación adecuada para resaltar su encanto y garantizar la seguridad de residentes y visitantes”, dijo el coadministrador.



Los turistas se llevan una mala impresión de El Rodadero y optan por elegir otros destinos durante su estadía en Santa Marta. Ante esta situación, se hace un llamado urgente a las autoridades para abordar este problema y comenzar a construir una solución pronta que saque a El Rodadero del abandono en el que se encuentra.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

En X: @rogeruv