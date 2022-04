Pedro Ortega, el artista innato, afamado por su escultura ‘El cristo en el árbol’ que causó fervor en Valledupar, vive hoy una transformación personal.



Algunas personas denominaban la obra ‘El Calvario de Pedro’, ya que el hombre deambulaba por las calles sumido en la drogadicción.



(Además: La historia del pescador que sobrevivió 10 horas amarrado en medio del mar)



Su alma parecía estar escondida entre el pelo sucio de su barba. Su apariencia sucia y descuidada, se mezclaba entre los rostros de miseria que intentan sobrevivir en esta ciudad.

Cuando la luz de su vida parece apagarse, un programa de salud pública busca contrarrestar la drogadicción

Tiene una creatividad desbordante. Donde monte una galería se hace famoso y millonario FACEBOOK

TWITTER

“Mi maestría es la calle, mis principios son independientes, reflejo los dones que Dios me ha dado de una manera sencilla. No quiero que me den dinero por este trabajo, mi propósito es entregarle cuentas a Dios por todo lo que he aprendido”, explicó el artista.



Un sector de los artistas plásticos de la ciudad comentó que su estilo de vida y la expresión de su arte era una protesta muda que lanzaba Ortega por la falta de apoyo institucional a la cultura de la región.



El escultor ,de 48 años, es un artista innato, que refleja lo que siente en cada una de sus obras. Pertenece a una dinastía de carpinteros forjados en el barrio Obrero de la capital del Cesar.



(También: Ya son más de 28 muertos por las emergencias invernales en Colombia)



Se sumergió en este arte a temprana edad, sus figuras talladas se han expandido entre varios artistas del folclor vallenato y su talento natural lo llevó a trabajar a la Escuela de Bellas Artes de Valledupar.



“Tiene una creatividad desbordante. Donde monte una galería se hace famoso y millonario”, dice Julio Celedón, periodista que ha comprado alguna de sus esculturas.

Facebook Twitter Linkedin

Pedro Ortega, el artista innato, afamado por su escultura ‘El cristo en el árbol’ que causó fervor en Valledupar, vive hoy una transformación personal. Foto: Gobernación del Cesar

Su transformación

A una persona como Pedro teníamos que sacarla adelante, pero no solo a él, sino que tenemos otros casos en marcha y se requiere de apoyo del gobierno nacional porque son tratamientos costosos FACEBOOK

TWITTER

Cuando la luz de su vida parecía apagarse, un programa de salud pública del gobierno departamental, que busca contrarrestar la drogadicción, logró su rehabilitación.



“Fueron 30 años en la droga. En ese entonces mi vida no tenía sentido, no sabía la representación que tiene una persona al dar esta clase de experiencias, el ser un testimonio viviente de lo que es la labor social del gobierno departamental”, dice Pedro.



El programa cuenta con equipo de 20 especialistas y se extiende en todo el territorio del Cesar. Su caso es la bandera de política social y salud, buscan contrarrestar la problemática de drogadicción que afronta el Cesar.



(Vale la pena leer: Así va la investigación por caso del niño muerto en playa de Santa Marta)



“A una persona como Pedro teníamos que sacarla adelante, pero no solo a él, sino que tenemos otros casos en marcha y se requiere de apoyo del gobierno nacional porque son tratamientos costosos, pero lo que tengamos que hacer lo vamos a hacer, porque nos preocupa que ya muchos niños están atrapados por las drogas”, destacó Cielo Gnecco Monsalvo, primea dama del Cesar.



Tras su recuperación, Pedro Ortega luce resplandeciente y su cambio radical le abre puertas a una nueva etapa profesional.



Con las herramientas que le entregó la gobernación del Cesar, tallará una imagen en el moderno Centro Cultural de la Música Vallenata que se construye en esta localidad.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar

Más noticias en Colombia

Hallan muerto a hombre que en video 'confesó' atentado en Cauca

La Supersalud le puso la lupa a las deficiencias de atención en Atlántico