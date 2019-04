Ordenan arresto contra directivos de Medimás por desacato

El Juzgado Doce Penal del Circuito de Bucaramanga ordenó tres días de arresto y la multa de tres salarios mínimos legales vigentes contra Julio Cesar Rojas Padilla, representante legal de la EPS Medimás, y a Néstor Orlando Arenas, presidente de esta misma EPS, por desacatar un fallo de tutela que ordenaba atención médica a una usuaria.

La paciente es Martha Ruth Gelvez Acevedo, quien fue diagnosticada con cáncer de mama y debe hacerse dos ciclos de quimioterapia y una cirugía.

“Tengo tutela, desacato, orden de arresto, estoy muy enferma, me ha avanzado mucho el cáncer, tengo fiebre, ganglios inflamados y no pasa nada o sea, me han dado autorizaciones de medicamentos y la orden para ir al médico cirujano y fui y me dijeron que no tienen convenio con Medimás y donde los medicamentos no contestan y ya se me vencen las autorizaciones. No sé qué otra cosa habrá que hacer para hacer efectiva esta orden, para hacer valer los derechos”, informó Martha Gelvez.

El pasado mes de marzo el juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bucaramanga ordenó tres días de arresto y el pago de una multa de 2 salarios mínimos legales a Julio Cesar Rojas Padilla, representante legal de Medimás EPS, por no cumplir una orden judicial de la entrega de medicamentos a una menor de seis años que padece leucemia.



MARÍA ALEJANDRA RODRIGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga @mariasrodriguez