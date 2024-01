Ordenan arresto al alcalde de Pereira por incumplir con un programa; ¿de qué se trata?

Cinco días de arresto y una multa de diez salarios mínimos fue la orden que determinó imponer el Juzgado Décimo Penal Municipal de Pereira al alcalde, Mauricio Salazar y a la secretaria de Desarrollo Social, Diana Cristina Grisales.



La medida se tomó porque, según el juzgado, los funcionarios desacataron un fallo de tutela.



De acuerdo con este órgano, se habrían vulnerado los derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad, seguridad social y a la salud de la población habitante de calle que se encontraba inscrita al programa de albergues de Pereira, iniciativa que estaba en operación desde la anterior administración.



Este programa llevaba varios meses funcionando; sin embargo, la Alcaldía les notificó que el proyecto tendría contrato vigente hasta el pasado 30 de diciembre. Ante la situación, sus beneficiarios interpusieron una tutela, la cual falló a su favor.



La respuesta del juzgado era que “en el término máximo e improrrogable de 48 horas a partir de la hora de la notificación (29 de diciembre), la Alcaldía debía realizar las acciones, gestiones y trámites correspondientes tendientes a atender y asegurar los derechos de la población vulnerable que se encuentran en el programa”.



Así las cosas, el 2 de enero de 2024 se presentó un incidente de desacato, teniendo en cuenta que, a la fecha, la Alcaldía no había aportado soluciones al problema planteado en la tutela.

Ante la situación, el alcalde Salazar señaló que con esta medida lo están “obligando” a seguir con un programa con muchas fallas presupuestales.



“Quieren obligarme a continuar con el proyecto de la ‘Granja Habitante de Calle’, el cual está costando al municipio seis millones de pesos mensuales por cada persona, entre otras cosas, debido a que proporciona seis comidas al día a cada habitante, con el agravante de que no están obligados a hacer un proceso de rehabilitación”, señaló.



El mandatario indicó que este fallo es en primera instancia y que presentará una nueva propuesta al juez. Sin embargo, fue enfático en decir que bajo el modelo actual el programa no va a seguir.



“Definitivamente, no va más de esa manera. Mi propuesta es establecer un albergue temporal que tenga un costo mucho menor, para así poder brindar alimentación a niños y adultos mayores que actualmente están aguantando de hambre. Si el juez no acepta mi propuesta, asumiré los cinco días de arresto”, apuntó.



Es de anotar que ambos funcionarios vinculados esperarán el desarrollo de la segunda instancia del proceso que definirá si deben o no cumplir con dichas sanciones.

Laura Usma

Para EL TIEMPO