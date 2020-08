Ordenan arrestar al alcalde de Manizales por no reintegrar un empleado

Un juzgado de Manizales ordenó la detención del Alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, y el secretario de Servicios Administrativos, Jhon Alexánder Alzate Quiceno, durante tres días. La determinación se tomó aduciendo que Marín y Alzate desacataron un fallo de tutela por el cual debían reintegrar a labores a un empleado.



El demandante es Marino Morales Giraldo, quien en la tutela alega que le fueron negados sus derechos al mínimo vital y la seguridad social al ser removido de su cargo en la administración municipal en medio de la pandemia por el covid-19.



Además de los tres días de arresto que deberán cumplir en un comando de la ciudad, les fue interpuesta una multa de casi tres millones de pesos.



La orden del juzgado advierte, además, que lo anterior "no exime a los sancionados de la obligación de cumplir inmediatamente la sentencia de tutela, so pena de la imposición de nuevas sanciones". Es decir, que además de cumplir lo ordenado, deberán reintegrar al hombre que laboraba en la Secretaría de Planeación.



Al respecto, la administración municipal informó que el demandante no fue despedido en época de pandemia, sino que perdió el concurso de méritos promovido por la Comisión del Servicio Civil, el cual fue realizado durante el año 2019.



"Para el presente 2020, tal como lo ordena el procedimiento, la persona que ganó el concurso para dicho cargo asumió el puesto que por ley y mérito le correspondía. Es necesario aclarar que el concurso de méritos está por encima de cualquier otra situación que se presente", explicó.



Además, la Alcaldía manifestó que promoverá una acción de nulidad del trámite incidental, toda vez que se hizo una solicitud probatoria que no fue acatada ni decretada por un juez constitucional.

El alcalde tiene antecedentes similares

Cabe anotar que no es la primera vez que al mandatario le ordenan una detención de este tipo.



En 2019, cuando era concejal de Manizales, un juzgado determinó la misma medida al considerar que Marín había desacatado una orden de tutela que había interpuesto la constructiva CFC, con quien el Alcalde mantuvo una fuerte disputa por la construcción de una urbanización en la zona de expansión de la reserva Río Blanco de la capital caldense; obras que al momento siguen detenidas producto de un proceso legal de más de seis años.

LAURA USMA

Para EL TIEMPO

MANIZALES