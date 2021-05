Alcaldesa a responder si aportará o no a gratuidad de Unimagdalena

La alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, tiene un plazo de 48 horas para confirmar si aportará o no el dinero que prometió para la matrícula de los estudiantes del Distrito que están vinculados a la Universidad del Magdalena.



Lo anterior fue una orden del Juzgado Quinto Penal con Funciones de Control de Garantías de Santa Marta en respuesta a una tutela que interpuso el rector de la Alma Mater, Pablo Vera Salazar.



Ante la dificultad de la comunidad educativa para pagar sus estudios por la crisis económica que desató la pandemia, la mandataria anunció, en junio del año 2020, que destinaría recursos para contribuir a la matrícula.



“El compromiso como Distrito para contribuir con la gratuidad de Educación Pública está más firme que nunca. Aportaremos al fondo propuesto por la Gobernación del Magdalena, $3.500 millones para esta vigencia”, indicó la alcaldesa.



Sin embargo, pasó el tiempo y dicho aporte nunca se hizo efectivo.



El rector Pablo Vera, según dijo en su cuenta de Twitter, ha enviado siete solicitudes a la administración distrital y continua esperando respuesta sobre esta ayuda que sería destinada a estudiantes que, en su mayoría, son de escasos recursos y sus familias han afrontado dificultades por la pandemia.



Por esa razón, Vera Salazar el pasado 29 de abril, instauró una tutela con el objetivo de que por medio de la orden de un juez, la alcaldesa respondiera si sigue en pie o no su aporte a la gratuidad.



“Ampliamos plazo de matrícula financiera hasta 31 de mayo. Seguimos insistiendo a @SantaMartaDTCH que cumpla con promesa de aportar 3.500 millones q no se han visto. 7 solicitudes después, toco tutela para q digan q no, pero digan algo. Estudiantes y sus familias esperan respuestas”, expresó el directivo en su red social.



La alcaldesa Virna Johnson para no incurrir en un desacato, deberá a más tardar el martes responder si cumplirá con su compromiso con la población universitaria del Distrito.



Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta ​

