Denuncian desaparición y asesinato de líder del paro en Nariño

La desaparición y posterior asesinato en el departamento de Nariño del líder social Cristian Torres Cifuentes se puso en conocimiento de las autoridades por parte de las Comunidades Campesinas, Negras, Jóvenes, Transportadores de la Cordillera Occidental de Nariño, CCANJOTRAN.



Según la organización social, el hecho se registró en el municipio de Leiva, al norte del departamento, donde la víctima mortal era reconocida como un líder social del corregimiento de Villa Baja.

Antes de su muerte el dirigente campesino se estaba desempeñando como integrante del comité de seguridad, durante la protesta social que también adelanta la comunidad de Leiva conjuntamente con los pobladores del municipio de Mercaderes (Cauca).



De acuerdo con la denuncia, la última vez que Torres se reportó con algunos de los integrantes de la protesta fue el pasado viernes, cuando se desplazaba en una moto por la vía que conduce del corregimiento de Mojarras al municipio de Leiva.



“Desde ese momento no se pudo volver a entablar comunicación con nuestro líder en toda la tarde y noche”, informó esa organización.



Por lo anterior, el sábado por sus propios medios la comunidad muy preocupada decidió emprender su búsqueda, cuando al cabo de algunas horas encontró su motocicleta abandonada con rastros de sangre, y a unos pocos metros, a un lado de la vía, estaba su cuerpo sin vida que había sido enterrado.



Su muerte se la atribuye al Gobierno Departamental y Nacional por no haber garantizado su seguridad en esa zona.



“Denunciamos este hecho públicamente y responsabilizamos al Gobierno Nacional y Departamental por no brindar las garantías, para el desarrollo de nuestro legítimo derecho a la protesta”, aseguró luego.



Para dicha organización “el vil asesinato de nuestro compañero, se presenta en el marco de este paro”.



Además puso en conocimiento que en la tarde del 14 de mayo dos helicópteros habían sobrevolado el punto de concentración de la protesta, por lo que había hecho la denuncia correspondiente.



Igualmente mostró su rechazo “por la falta de voluntad concreta para establecer un espacio real para el diálogo, la concertación y la negociación”.



Ante este crimen le solicitó a la Fiscalía General de la Nación su esclarecimiento y la celeridad en la investigación, con el objeto de dar con los responsables.



“Exigimos la presencia de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación de manera permanente, pues su misión es velar por el respeto y garantía a los derechos humanos”, reveló.



Para la Fundación Desarrollo y Paz, Fundepaz, Torres “sería el primer líder social asesinado en Nariño en el marco del paro” y añadió: “él coordinaba acciones del paro nacional, su cuerpo fue hallado en Santa Lucía, Leiva”.



MAURICIO DE LA ROSA

PASTO

