Denuncian que captura por masacre de Argelia (Cauca) es falso positivo

Familiares de un hombre, recientemente capturado por las autoridades, y a quien se le señala de ser uno de los supuestos responsables de la masacre de cinco personas en El Mango, Argelia, indican que se trataría de un falso positivo judicial.

Según la Fiscalía, Eider Emiro Bolaños Narváez, a quien llaman alias ‘Micuya’, sería integrante del frente José María Becerra del ELN y habría participado en la masacre ocurrida el pasado 21 de noviembre de 2020, donde fueron asesinadas cinco personas y otras dos más, resultaron heridas.



El ente acusador dice que a Eider Emiro, "se lo investiga por los presuntos delitos de Homicidio agravado, concierto para delinquir y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego".



Lizeth Quintero, hija del capturado, dice que su padre es comerciante y que no hace parte de estos grupos armados como informa el fiscal general Francisco Barbosa.



“La Fiscalía no sabe el delito que está cometiendo. No tienen ninguna prueba y lo están culpando de algo que no hizo. Tampoco pertenece a ningún grupo armado como dicen”, dijo la allegada.



Así mismo, indicó que desde niño a su padre le dicen “Micuya” y no y no porque su seudónimo tenga índices delictivos.



Allegados aseguran que, en el momento de los hechos, el hombre se encontraba en un evento deportivo.



Por su parte, el coordinador de la estrategia Paz y Reconciliación (Pares), Juan Manuel Torres Erazo, dice que esto se trata de un 'falso positivo' de las autoridades para mostrar resultados.



“En el corregimiento de El Mango hay una movilización en contra de esta medida de la Fiscalía, en solidaridad con Einer Bolaños, diciendo que él no es ningún criminal. Él es un comerciante del pueblo, tiene un estanco frente al parque, no es integrante del ELN ni perpetró la masacre como se le acusa”, dijo el dirigente social y analista.



Las víctimas de la masacre fueron identificadas como Faber Joaquí Hoyos, Arlex Daniel Salamanca, Dannover Santiago López, Eraldo Ruiz Salazar y Libio Chilito, fiscal de la Junta de Acción Comunal del corregimiento El Mango.



El ataque también dejó dos personas heridas: Yanio Fabián Muñoz Samboní y Elkin Fernando Rengifo Zambrano.



El capturado será presentado en las próximas horas ante un juez de garantías.



POPAYÁN

