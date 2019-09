Juez ordena 10 días de arresto contra Alcalde de Pereira por desacato

El Juzgado Tercero Civil Municipal de Pereira ordenó diez días de arresto y una multa de tres salarios mínimos mensuales vigentes contra el alcalde de los pereiranos, Juan Pablo Gallo, por incumplir una orden judicial de reubicar una familia que estaba en inminente riesgo.

En diálogo con este medio, el gobernante dijo que este tipo de decisiones judiciales "son normales en una administración".



Con respecto a ese fallo, que se profirió este lunes, Gallo explicó que una ciudadana, "a la que se cayó un muro" en su vivienda, solicitó un alojamiento temporal, pero no presentó la documentación que se necesitaba para otorgarle el auxilio y, en cambio, instauró una tutela en contra de la Alcaldía.



"No obstante, el juez decidió fallar en favor de ella. Entonces procederemos a darle el auxilio así no haya presentado papeles", afirmó el Alcalde.



El fallo de primera instancia, del 9 de octubre de 2018, fue proferido por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Pereira y en segunda instancia, fue confirmado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito, en febrero pasado.

