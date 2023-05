Las nuevas generaciones han asumido como una verdad histórica que Colombia se estableció desde sus inicios como una república centralista, al parecer, como una continuación de la administración del territorio heredado del periodo colonial, lo cual, es una parte de la verdad histórica, pero no lo es completamente.



El federalismo atraviesa como un fantasma la historia institucional de Colombia, pero atribuyéndome palabras del mismo Derrida, la virtud de éste es el asedio, siempre está presente, nunca muere, porque encierra siempre un imperativo ético, un deber ser que se trasluce en el reconocimiento de los diversos.

Quisiera hacer un breve recorrido histórico para mostrar dicho asedio persistente. Ante el centralismo propuesto en la constitución monárquica de Cundinamarca de marzo de 1811, la cual preservaba la soberanía del rey de España, se antepuso el Acta de Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada de noviembre del mismo año; “los derechos indisputables que tiene el gran pueblo de estas provincias, como todos los demás del universo, para mirar su propia conservación y darse para ello la forma de gobierno que más le acomode”. Tras esta acta, sobrevino la cascada de constituciones de las provincias como manifiesto político de su autoreconocimiento.



El momento de Tunja (1811), también el de Cundinamarca, Antioquia, Cartagena (1812), Popayán (1814), Mariquita, Neiva, Pamplona (1815). Este espíritu no desaparece en la constitución de 1821 “Los pueblos de la Nueva Granada y Venezuela quedan reunidos en un solo cuerpo de nación”. El federalismo se escamotea al interior de la fuerza del centralismo en 1832: “En la constitución, igualmente, se ha procurado fijar la importancia de las provincias del Estado, concediendo a cada una de ellas una cámara que cuide de sus propios intereses”.



Los conflictos sociales que a lo largo de siglo XIX se tradujeron en la violencia expresa en las guerras civiles de los supremos (1839-1852), la guerra de 1854, evidencian dicha tensión entre el centro y las regiones. Reaparece el fantasma y su necesidad como salida para la supervivencia de la república en el mismo regenerador de 1886, Rafael Núñez, afirma con vehemencia en su texto titulado La Federación (1855): “¿La Federación? Sí. La Federación es la única solución posible que tiene el problema. Ella es la sola vía que puede sacar a la República de las continuas e insuperables dificultades que la asedian por todos lados”.



Aunque esta frase suene como anatema proviniendo del padre de la constitución más centralista de la historia de Colombia, en realidad evidencia la puerta de salida al conflicto social y político latente en el origen de la nación.



El conflicto armado interno más allá de tener su motor en el narcotráfico, ha tenido sustento en la ausencia real del Estado en las regiones más apartadas del país. Gobernaciones y municipios con más competencias sin recursos y autonomía han visto relegada su capacidad real para la política pública y social, por más de poseer conocimiento histórico y liderazgos comunitarios regionales que pueden generar procesos de transformación y desarrollo. Tras la firma del Acuerdo de la Habana en 2016 y las movilizaciones sociales de 2021 quedaron al desnudo los conflictos sociales que el modelo centralista no pudo resolver.

Desde mi lectura, los conflictos acumulados durante siglo XIX y XX; acceso a la tierra, desarrollo de la microempresa, inversión social y servicios básicos mínimos, reconocimiento de las identidades culturales y, por, sobre todo, modelos educativos en función de las problemáticas territoriales en alianzas con los sectores empresariales de las regiones, son cada vez más distantes.



La responsabilidad de estas crisis no recae en la mirada desde el gobierno central, por el contrario, es nuestra, de las regiones, por pasividad y negociación de intereses particulares de grupos políticos por preservar pequeñas hegemonías feudales en sus territorios. La corrupción de las regiones es gestionada como “mermelada” parlamentaria desde Bogotá, los modelos de negociación mezquinos son sin duda, las lógicas ministeriales, administradoras de una gran “hacienda” que recupera las identidades regionales como una figura del paisaje y del turismo.



Recupero la pregunta que me hago en el título de este artículo. ¿Quién teme al federalismo? Probablemente no es la sociedad a quien se le depositó la idea del centralismo como una realidad inamovible. Son las necesidades de control y negociación de poder centralizados con representantes regionales. Sin duda, la descentralización de 1991, encarnó dicho reclamo e intentó romper dicha tradición de conflicto, pero al parecer las 55 reformas durante 32 años son un mal balance para el modelo centralista.



Quiero ser optimista, 1991 fue el primer paso para un nuevo modelo federal, los procesos actuales no son su agotamiento, sino el siguiente paso de una transformación necesaria para las futuras generaciones; me restan las preguntas ¿Será suficientemente valiente esta generación de dar este siguiente paso?, ¿Tendremos las agallas y el coraje para allanar el camino de las siguientes generaciones de colombianos y actuaremos responsablemente en relación a nuestra historia? ¿Lograremos despertar el león dormido y trabajar hombro a hombro, colombiano a colombiano, por una nación más justa y próspera en el marco de un modelo federal?



El federalismo es libertad, y como dijo nuestro libertador Simón Bolívar, la libertad es el único objetivo digno del sacrificio de la vida de los hombres.





Pablo Jaramillo Arango

C. Doctor en Estudios Políticos y Jurídicos (Ph. D)