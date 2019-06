Alcaldes rechazan fallo que permite uso alcohol y drogas en la calle

Luego de que la Corte Constitucional tumbó dos normas del Código de Policía (artículo 33 y 140) que prohibían consumir bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en el espacio público, argumentando que esas normas violaban el libre desarrollo a la personalidad de manera desproporcionada, los dirigentes de las principales ciudades del país se mostraron inconformes porque, según ellos, esto pondría en riesgo la seguridad de sus territorios.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no tardó en criticar la decisión de la Corte Constitucional.



“No solo como Alcalde, sino también como padre de familia, me parece increíble que se considere ‘libre desarrollo de la personalidad’ consumir licor o drogas en parques o afuera de Escuelas. ¿Dónde quedan los derechos de la mayoría? ¿Dónde quedan los derechos de nuestros hijos?”, cuestionó el mandatario antioqueño.

El mandatario también hizo una reflexión de cómo el consumo de droga ha generado un alcance destructivo en las familias e incluso en los territorios dándole poder a las bandas criminales. “Cada vez tenemos menos herramientas para proteger a nuestra gente”, precisó Gutiérrez.

El Parque Lleras y el Parque del Poblado son lugares públicos donde se presentaba consumo de licor Foto: Archivo EL TIEMPO

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, rechazó por su parte la decisión a través de sus redes sociales. "No puede ser que después de haber ganado la batalla para arrebatarle la delincuencia y drogadicción a nuestros parques y plazas, se vuelva a permitir el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en estos espacios", indicó el mandatario.



Esto lo por medio de un video, en el cual invita a los padres a estar pendientes de sus hijos, con el fin de evitar que la decisión de la Corte haga perder del buen camino a la juventud. Además, hizo un llamado al cuidado de los parques, los cuales han sido rescatados.

"Como padre no me canso de pedirle a todos los papás que cuidemos a nuestros hijos; como alcalde asumí la tarea de recuperar parques y espacios públicos ideales para el disfrute y sana convivencia de las familias", expresó Char.



Por otro lado, esta decisión la celebran los tenderos, quienes afirman que las ventas habían disminuidos por el temor que sentían a vender licor a sus clientes. Además, ellos no lo consumían en la terraza de sus viviendas, aunque son propias, porque el plan de ordenamiento territorial actual decretó que esta ya era espacio público, exponiéndolos a multas.

El alcalde Cali, Maurice Armitage, mostró su posición a través de su cuenta de Facebook. “Para todos los alcaldes de Colombia que estamos haciendo un esfuerzo enorme por mejorar la seguridad y la cultura ciudadana de nuestras ciudades, la decisión de la Corte Constitucional de reversar el consumo de drogas y alcohol en el espacio público es adversa”, dijo Armitage.



Sin embargo, aseguró que respeta la decisión, no sin antes expresar su preocupación -como alcalde de Cali y presidente de Asocapitales- ante los efectos negativos que ese medida pueda ocasionar.

En Cartagena también se rechazó la decisión. “Somos respetuosos de las decisiones judiciales, pero lamentamos mucho y no compartimos esta decisión; porque creemos que los espacios públicos deben ser para el uso de los niños, las familias, los adolescentes, y en ningún momento se debe permitir el mal ejemplo de consumo de sustancias psicoactivas, sin importar que sea dosis mínima o alcohol. Estos espacios deben ser abiertos al público, para la sana recreación y la convivencia de las personas”, señaló el alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero.

La Plaza de la Trinidad es una de las más visitadas por turistas y locales de Cartagena. Foto: Yomaira Grandett / CEET

Además, el Alcalde aseguró que en Cartagena se lleva a cabo una lucha inmensa contra el narcotráfico para que no afecte a la juventud y esta decisión, según Pereira, afecta las labores que en ese sentido se han adelantado.



Pereira aseguró que seguirá defendiendo estandarte turísticos como la Plaza de la Trinidad, en el barrio de Getsemaní o el Parque del Centenario, ambos escenarios del Centro Histórico, que eran frecuentados por algunas personas -especialmente mochileros- para el consumo de drogas y alcohol; pero a donde hoy concurren familias y turistas.

El emblema turístico que es paso obligado para caminar por el Centro Histórico de Cartagena, miles de personas la recorren día y noche. Foto: Yomaira Grandett/ El TIEMPO

“No vamos a claudicar y seguiremos dentro de las herramientas jurídicas que tengamos para seguir combatiendo el microtráfico y para que los espacios públicos sean para el disfrute de los cartageneros”, puntualizó Pereira Caballero.

La corte nos pone a pensar en lo que realmente importa, que es la prevención y no la represión; la medida que había tomado el Gobierno era una medida de represión. FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, en el oriente del país, Manolo Azuero (alcalde encargado de Bucaramanga), expresó que esta decisión se tiene que ver de una manera preventiva desde los colegios, pues pone a pensar a las autoridades en la salud pública y no estar en una constante persecución de los consumidores.



“Lo que hace la corte es ponernos a pensar a todos en lo que realmente importa y transforma, que es la prevención y no la represión, la medida que había tomado el gobierno nacional era una medida de represión. Lo que va a hacer esto es ponernos a pensar en lo que es prevenir y curar en términos de salud pública y no perseguir, esto lo haremos con los niños y jóvenes desde las instituciones educativas”, afirmó el mandatario Azuero.

